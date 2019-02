Syömäsä: Katrilli tarjoilee Peltolassa monipuolista sapuskaa Oulun murteella

Oulun Peltolassa sijaitsevan Ravintola Katrillin lounaslista on kirjoitettu hauskasti Oulun murteella. Lounasvaihtoehtoina on arkisin tarjolla perinteisiä kotiruokia ja keittoja. Tämän lisäksi lounaalla tarjoillaan aina pizzaa, makkaraa ja nakkeja sekä kanansiipiä.

Aterian päätteeksi tarjolla on vaihtuvia jälkiruokaherkkuja ja kahvia. Ei siis mikään ihme, että nälkäisen ihmisen kiinnostus herää heti nettisivuja tutkiessa.

Testipäivänä kotiruokana on makaronilaatikkoa ja hernekeittoa. Harmittavasti makaronilaatikko oli päässyt kuitenkin jo loppumaan, mutta tilalle oli loihdittu kinkkukiusausta. Ruoan loppuminen ihmetytti, sillä lounasaikaa oli vielä toista tuntia jäljellä ja ruokailijoita paikalla oli vain kourallinen.

Korvauksena tästä tarjoilija kysyi pizzatoiveita, joita kokki voisi valmistaa lounaslinjastoon. Näin ei yleensä toimita, vaan tarjolla on satunnaisesti erilaisia pizzoja.

Korvausruoaksi valmistettu kinkkukiusaus on tuhtia tavaraa: suolaa ja kermaa ei ole säästelty. Ähky tulee nopeasti.

Kiusauksessa käytetyt raaka-aineet ovat kuitenkin laadukkaita ja ruoka on selvästi paikan päällä valmistettua. Tämän huomaa välittömästi, sillä kinkku on laadukasta ja perunat itse pilkottuja eikä pussista vuokaan kaadettuja.

Kanansiivet, nakit ja perunamuusi toimivat ainakin pienimmille syöjille takuuvarmasti. Harmi vain, että lämpölampun ja -hauteen alla olevat tuotteet ovat hieman jo haalistuneet.

Pizza puolestaan on erinomainen: täytteitä on riittävästi ja pohjan kypsyys on juuri sopiva. Pizzassa käytetty kinkku on lisäksi laadukasta, aitoa palvikinkkua. Tästä voisi muut pizzeriat ottaa mallia.

Suuren pettymyksen aiheuttaa paikan salaattipöytä. Nettisivujen kuvissa salaattipöytä on monipuolinen, mutta paikan päällä tarjolla on vain muutamia perinteisiä salaattiaineksia.

Jälkiruokana tarjolla olevaa herkullista mangorahkaa voisi syödä useammankin kipollisen, mutta kohtuus kaikessa. Jälkiruoka on hyvä lisä jo valmiiksi monipuoliselle lounaalle.

Ehkä suurimmaksi yllätykseksi tulee lounaan hinta, sillä useamman lajin ruokahetki kustantaa alle 9 euroa. Netissä Katrilli mainostaa myös ajoittain olevia Happy Hour – tunteja, jolloin ruokaa saa vielä edullisemmin. Jospa ensi kerralla sellainen hetki sattuisi kohdalle.

Katrilli

Missä: Kumpulantie 1, 90230 Oulu

Lounas: ma-pe klo 11-14

Kiitämme: Monipuolisuus. 8,90 eurolla sait useampaa ruokaa, pizzaa ja jälkiruokaa.

Toivomme: Tarkkuutta ruoan lämpötiloihin sekä suolan käyttöön.