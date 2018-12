Syömäsä: Innovatiivisesti sisustettu Linnanmaan H2O Campus on värikäs ja leikkisä ruokapaikka

Kaupungin tuorein kahvilauutuus löytyy hiukan yllättäen Linnanmaan kampukselta. Luomu- ja lähiruokaan panostava Health to Organic -ketju on avannut uusimman kahvilansa yliopiston hallinnon päätyyn kulkevan käytävän varrelle.

Linnanmaan kampuksella on toki useita ravintoloita ja muutamia kahvilatoimijoita. Seinät vetävät sisäänsä pienen kaupungin verran ihmisiä joka päivä, joten uusille toimijoille on totisesti tilaa! H2O Campus on siis erittäin tervetullut uutuus.

Kahvilasta saa H2O-konseptin mukaisesti suolaista ja makeaa purtavaa sekä kevyttä lounasta. Lounasvaihtoehtoina on joka päivä salaattitori, keitto ja H2O-rulla. Rullat ja pikkupurtavat löytyvät pienestä vitriinistä, keitto ja salaatti linjastoista.

Salaattibuffet on H2O-laatuun nähden yllättävän suppea. Savulohelle ja viininlehtikääryleille peukku, mutta muuten antimet ovat perustavaraa eikä esimerkiksi juustoja tai kasvisproteiineja löydy. Keittoa on sekä kasvis- että lihaversioina, mutta niiden ottaminen on hankalaa hiukan ruuhkaisessa linjastossa, jossa ei ole laskutilaa.

Porkkana-linssi-inkiväärikeitto on hyvää, ja malliesimerkki siitä kuinka kasviskeitto oikein maustettuna ilahduttaa raikkaudellaan ja keveydellään. Plussaa myös siitä, että keitto on pysynyt astiassa tarpeeksi kuumana. Oman keittiön sämpylät ja punajuurihummus kruunaavat keittoelämyksen.

H2O Campus on sisustettu innovatiivisesti. Sisustuksessa on käytetty kuormalavoja, käsittelemätöntä pintaa, värejä ja mielikuvitusta. Jopa katon ilmastointiputket on maalattu vihreiksi ja koko kahvila-alueella on oma lattiapäällysteensä muovimaton sijaan.

Valaistus on leikkisästi suunniteltu ja kahvilasta löytyy myös säkkituoleja löhöilyyn. Kahvilan pöydät levittyvät myös käytävälle, mutta käytäväpaikoilla miljöö ei toki ole enää ollenkaan niin viihtyisä kuin itse kahvilassa.

Käytävän puolella sijaitsee myös astioiden palautus, josta niin ikään puuttuu laskutila. Lähtökohtaisesti jo astioiden palautus aiheuttaa ruokalafiiliksen, eikä se mielestäni kuulu hyvin palvelevaan kahvilaan. Tarjottimen voin viedä tarjotinkärryyn jos sellainen on, mutta teepussien ja haarukoiden lajittelu ilman laskutilaa nostaa hien otsalle. Toivottavasti H2O Campus kehittää vielä asiakaskokemuksensa loppupäätä.

H2O Campuksen lounas on tarjolla kello 14 asti ja salaattitori kello 15 asti, mutta kahvilan muista antimista voi nautiskella pitkälle iltapäivään. Opiskelijat ja henkilökunta tuntuvatkin ottaneen paikan hyvin omakseen jo ensimmäisellä aukioloviikolla.

Health to Organic Campus

Paavo Havaksen tie 5, Oulun yliopisto

Avoinna: ma–to kello 8–17, pe kello 8–16

Mitä maksoi: Salaattitori (sis. keiton leivät, kahvin ja teen) 8,90 euroa. Pelkkä keitto 7,90 euroa.

Kiitämme: Leikkisä sisustus ja tunnelmallinen valaistus. Mukavaa, että yliopistolle saadaan uusia toimijoita.

Moitimme: Laskutilan puutetta niin linjastossa kuin astioiden palautuksessakin.