Syömäsä: Ideaparkin Chef’s Salad, Kebab & Pizzassa saa rahalle vastinetta – lounalla saa syödä mahan täydeltä

Ideaparkista löytyy monenlaisia ketjuravintoloita, kuten kauppakeskuksissa tapana on. Ilahduttavasti mukaan on mahtunut myös muutamia yksityisiä ravintoloita. Yksi näistä on Chef’s Salad, Kebab & Pizza, jonka pitkä ja kapeahko liiketila jää ehkä helposti huomaamatta. Alun alkaen paikasta taisi saada salaattia ja kebabia, mutta nykyisellään sieltä saa siis myös pizzaa.

Lounastajan ottaa vastaan reilun kokoinen vitriini, josta näyttää löytyvän salaattilisukkeita laidasta laitaan. Paikan lounastarjoukseen kuuluu kuuden täytteen salaatti 9 eurolla. Hinta sisältää juoman ja jälkiruokakahvin tai -teen. Kebabrullat sekä pitakebabit ovat lounastarjouksessa niin ikään 9 euroa, joten päätämme salaatin lisäksi testata paikan falafel-pitan.

Salaatti kootaan reilun kokoiseen kulhoon, ja heti käy selväksi, että täällä ei lasketa kurkkuviipaleiden määrää. Tarjoilija kauhoo saaviin reilut määrät juustoa, viininlehtikääryleitä ja rucolaa. Lämpimiäkin lisukkeita on tarjolla, kuten uuniperunaa ja falafelejä. Höystämme salaattimme lämpimällä lohella. Annos näyttää järjettömän kokoiselta. Täällä todella saa rahalleen vastinetta!

Pitaleipäänsä saa valita kastikkeen majoneesista ja tsatsikista. Kun pita tuodaan pöytään, käy selväksi, ettei tämäkään annos aivan pienimmästä päästä ole.

Miljööltään Chef’s Salad, Kebab & Pizza on melko perus kebabbila. Ruokailijoita on lounasaikaan useassa pöydässä. Pöydät käydään nopeasti siistimässä ja annokset tuntuvat valmistuvan ripeästi. Muutama kävijä nappaa kainaloonsa noutopizzan.

Kesäaikaan Chef’s Salad, Kebab & Pizzan asiakaspaikat täydentyvät pikkuisella patiolla, joka sijaitsee käytännössä Ideaparkin parkkipaikalla. Harmi, ettei näkymä ole viihtyisämpi, sillä kauppakeskus ei olisi ollenkaan huono toimija tuomaan alueelle monipuolista ravintolaelämää, myös ilta-aikaan.

Oma sisäänkäynti mahdollistaa myös sen, että Chef’s Salad, Kebab & Pizza on avoinna myöhempään kuin kauppakeskus ja sen muut ravintolat. Päiväsaikaan ravintolan omasta ovesta on kulku kielletty, mutta henkilökunnan kaveriseurueet sitä kuitenkin näkyvät käyttävän. Tämä tekee asiakkaiden silmissä sekavan vaikutelman. Samat säännöt kaikille, hei!

Syömme sinnillä annoksemme melkein loppuun, vaikka vatsa on tullut täyteen jo ajat sitten. Fiksu syöjä olisi laittanut pitan heti kättelyssä puoliksi ja pyytänyt lopun kotipakettiin.

Chef’s Salad, Kebab & Pizza

Ideapark

Avoinna: ma-to 10–20, pe–la 10–21, su 12–21. Lounastarjous arkisin kello 10–15.

Mitä maksoi: Kuuden täytteen salaatti 9 euroa, falafelpita 9 euroa.

Hyvää: Reilun kokoiset annokset. Täältä ei lähdetä nälkäisenä.

Erityistä: Avoinna pitkälle iltaan vielä kauppakeskuksen sulkeuduttua.