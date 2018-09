Syömäsä: Etu-Lyötyn Liljan lounasbuffet on oikeasti laadukas ja monipuolinen

Tuirassa jonkin aikaa vaikuttanut Cafe Lilja sai sosiaalisessa mediassa aikaan positiivisen hehkutuksen vyöryn. Erityistä kehua saivat Liljan jättimäiset ja monipuoliset salaatit.

Nyt Lilja on jo jonkin aikaa palvellut asiakkaitaan Etu-Lyötyssä, Rautatienkadun ja Harjapäänkadun kulmauksessa, hiukan eri konseptilla.

Lounasaikaan sisään astuva uusi kävijä yllättyy ensi töikseen: ravintola on tilava, siisti ja pirteästi punaisella sisustettu. Palvelu on ystävällistä ja lounaslistan tarjonnasta ei tarvitse tehdä valintaa. Kaikki sisältyy buffetin hintaan, runsasta salaattipöytää ja värikästä jälkiruokabuffettia myöten.

Valinnan vaikeus iskee notkuvien pöytien äärellä heti. Liljan salaattia ei tosiaan ole turhaan kehuttu. Esimerkiksi couscousiin, viininlehtikääryleisiin, tuoreeseen pinaattiin ja papuihin emme ole muualla noutopöydissä törmänneet. Täällä on nähty vaivaa, ja se näkyy. Tässä olisi monelle lounasravintolalle opiksi otettavaa!

Lämpimien ruokien puolelta löytyy tänään lohta, broileripastaa ja kebabia sekä päivän pizza. Lounaan hinta on 11,90 euroa, mikä ei tästä tarjonnasta ole todellakaan liikaa. Ruoka on laadukasta ja Lilja on ruokarajoitteiselle mainio paikka: lautaselleen saa lastata juuri sitä, mitä tykkää syödä. Lämmin lohi on hyvä lisuke runsaalle salaatille.

Jälkkäribuffetia, Liljan ”Nami Nami pöytää”, emme myöskään muista muualla näillä seuduin nähneemme. Pikkiriikkisistä kakkupaloista tulee vähän mieleen etelänmatkojen all inclusivet. Sokeriherkkujen lisäksi tarjolla on marjoja ja hedelmiä. Mikä maanmainio idea! Pisteet Liljalle tästäkin.

Liljan sisustus on mietitty ja kokolattiamatto vaimentaa lounasravintoloille tyypillisen kaiun ja kolinan. Valoisassa ja mukavassa ravintolassa tekee mieli viihtyä.

Etu-Lyötyn lounastajat ovat löytäneet paikan: ”Oulun paras lounas!” huikkaa ateriansa nauttinut asiakas tarjoilijalle.

Ja jotenkin ihan parasta on se, että kerrankin ei lue, että ”viethän astiat ystävällisesti paikoilleen”. Ei kuulkaa, täällä ne saa jättää pöytään josta henkilökunta siivoaa ne pois.

Cafe Lilja

Harjapäänkatu 33

Avoinna: kello 10.30–17.

Mitä maksoi: Lounas noutopöydästä 11,90 euroa.

Kiitämme: Aidosti monipuolinen ja laadukas lounasbuffet.

Erityistä: Jälkkäribuffet! Pikkiriikkisistä kakkupaloista ja tuoreista hedelmistä saa mukavasti suun makeaksi.