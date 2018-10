Syömäsä: Espanjalaisravintola La Vidan perhesunnuntai suosii lapsiasiakkaita

Oulun espanjalainen ravintola La Vida ei tarjoile enää lounasta, mutta on auki maanantaita lukuun ottamatta joka päivä iltapäivästä iltaan.

Meille ravintola on uusi tuttavuus. Ajatuksenamme on käydä nauttimassa muutamia tapaksia pikkunälkään, ja iloksemme listalta löytyykin niitä monensorttisia.

Espanjalainen tapas on pieni aperitiivipala, joka nautitaan yleensä ennen lounasta tai illallista tai mikäpä jottei myös sen korvikkeena.

Valikoimme listalta croquetas de jamón eli kinkkukroketit, melón con jamón eli hunajamelonia, oliiveja ja Serrano-kinkkua, albóndigas eli espanjalaiset lihapullat talon tomaattikastikkeella, aguacates con gambas eli jättikatkarapuja, avokadoa ja rémouladekastiketta sekä perinteisen espanjalaisen perunamunakkaan, tortilla de patatas.

La Vidan sisustus on siisti ja pelkistetty, ehkä hiukan kolkko, tai sitten osansa on sateisella ja tuulisella ilmalla, joka tuntuu kaivautuvan ravintolaankin isojen ikkunoiden kautta. Tai ehkä todellinen syy hytinälle on se, ettemme harmiksemme voi nyt ottaa viiniä, sillä sitä nämä ruuat ehdottomasti kaipaisivat.

Odotellessamme korviimme kantautuvat vienon espanjalaismusiikin yli naapuripöydän kommentit ruuasta. ”Voi miten ihanaa ruokaa! Oi, mitkä tuoksut!”

Yllätykseksemme tapaksia ei tuodakaan erillisissä astioissa vaan yhdellä suurella lautasella, joka on kuin taideteos. Tällä todella satsataan upeasti myös silmänruokaan! Kaikki on aseteltu esille kauniisti.

Makujen sinfonia soi kauniisti sekin. Talon tomaattikastike, jota on sekä kinkkukroketeissa että lihapullissa, on taivaallista. Jättiravut ja avokado ovat mukavan raikas annos. Hunajameloni ja Serrano-kinkku soivat hyvin yhteen nekin.

Viiden tapaksen annos on kahdelle sopiva pikku palanpainike. Tästä otamme ehdottomasti idean esimerkiksi after work -lasillisille. Mikäpä sen ihanampaa, kuin saada viinilasillisensa kylkeen myös aitoespanjalaista purtavaa.

Myös pääruuat, jälkiruuista puhumattakaan, vaikuttavat listan (ja pöytänaapureiden) mukaan herkullisilta. Sunnuntaisin La Vidassa vietetään muuten perhepäivää. Silloin lapset saavat annoksensa veloituksetta aikuisen pääruoan yhteydessä.

La Vida

www.espanjalainenlavida.fi

Hallituskatu 9

Avoinna: Ma suljettu, ti-to 16-22, pe 15-23, la 14-23, su 13-21.

Mitä maksoi: Pienet tapakset noin 6-9 euroa/kappale.

Kiitämme: Todella pieteetillä valmistettua espanjalaista ruokaa sekä kaunista esillepanoa. Moitimme: Sekavia aukioloaikoja ja laskuun lisättyä maksua vesikannusta, joka kuitenkin tuotiin pöytään automaattisesti.