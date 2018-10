Syömäsä: Da Marion valtava salaattipöytä hämmästyttää ja pitsapohja on kuin Italiassa, mutta kinkkusuikaleet voisi vaihtaa laadukkaampiin

Oulussa pizzaa eli känkkyä saa lähes kellon ympäri aina jostain päin kaupunkia. Kaleva järjesti viime vuonna äänestyksen Oulun parhaimmasta pizzeriasta. Voiton vei Da Mario. Sinne siis.

Sunnuntaina pizzerian edessä ovien avautumista odottelee useita ihmisiä. Viisi minuuttia ovien avaamisen jälkeen jokainen pöytä on jo varattu.

Paikan ruokalista pitää sisällään monenlaisia, hieman erikoisempiakin pizzoja. Hampurilaisia tai kebabia ei listalta löydy.

Hinnat vaihtelevat yhdeksästä ja 14 euroon, eli hintaa on hieman enemmän kuin muissa pizzerioissa. Lounasaikana hinnat ovat hieman edullisemmat.

Jälleen kerran oikean pizzan valitseminen on yhtä vaikeaa kuin yhtälöiden ratkaiseminen.

Kokemus on opettanut sen verran, ettei listalta kannata valita pizzakinkkua sisältäviä känkkyjä. Syynä tähän on se, että usealla pizzerialla on tapana käyttää lauantaimakkaralle maistuvia suikaleita, jotka eivät ole aitoa kinkkua nähneetkään.

Valitettavasti näen Da Marion käyttävän kyseisiä suikaleita pizzoissaan.

Testiin päätynyt pizza on juuston ystävän unelma. Mozzarellaa, parmesaania, ilmakuivattua kinkkua ja rucolaa sisältävä lätty on nimeltään Pizza Parma ja se on yksi suosituimmista annoksista.

Pizzaa odotellessa on hetki aikaa tehdä tuttavuutta talon salaattipöydän kanssa. Hämmästys on yhtä suuri kuin itse salaattipöytäkin, sillä pöytä koostuu noin kahdestakymmenestä eri tuotteesta. Pöydältä löytyy useita erilaisia salaatteja, raasteita, erilaisia oliiveja, nachoja, valkosipulinkynsiä ja jopa pähkinöitä. Kastikkeitakin on tarjolla useampaa sorttia.

Salaattipöytä on oikeastaan niin runsas, että se voittaa kauppojen ja useiden lounaspaikkojen salaatit ylivoimaisesti. Pitää vain malttaa kohtuus, jotta pääruoalle jää tilaa.

Pizza saapuu pöytään nopeasti, noin 10 minuutissa. Pizza ei ole kauhean iso, mutta näyttää herkulliselta: juustoja ja ilmakuivattua kinkkua on juuri sopivasti, mutta rucolaa on omaan makuun laitettu hieman liikaa. Onneksi rucolat on helppo napsia syrjään.

Hyvän ja onnistuneen pizzan tunnistaa siitä, että käsillä syödessä täytteet eivät tipahda lautaselle. Tätä ongelmaa ei nyt esiinny.

Salaisella reseptillä valmistettu pohja osoittautuu mukavan rapeaksi ja ohueksi. Viimeksi yhtä hyvään pohjaan törmäsin Italiassa.

Miellyttävän sisustuksen ja taustalla soivan musiikin ansiosta herkuttelijan onkin helppo tehdä mielikuvitusmatka kodinomaiseen italialaiseen pizzeriaan.

Da Mario

Osoite: Torikatu 24 90100 Oulu

Avoinna: ma-to klo 10.30-22, pe-la klo 10.30-04.30, su klo 12-22

Miljöö: Sisustus on miellyttävä. Seinällä oleva akvaario on todella hieno.

Plussat: Salaattipöytä on varmasti Suomen suurin ja laadukkain.

Miinukset: Ravintola on aika pieni. Ruuhka-aikana tulee varmasti ahdasta.