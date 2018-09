Skeitti-Oulu herää: Hupisaarten kesäteatteri on suunniteltu niin, että siellä voi skeitata

Skeittaus on elävöittänyt Oulun kaupunkikuvaa aina 80-luvulta alkaen, mutta nyt laji tekee Oulussa uutta nousua. Sen tietää Petri Pyörnilä, joka yksi alan pitkäaikaisimpia yrittäjiä ja vaikuttajia Suomessa.

Hän pyörittää Oulun keskustassa skeittikauppa Real Dealia ja on nähnyt lajin kehityksen lähes koko skeittauksen historian ajalta.

– Tyttöjä näkyy yhä enemmän lajin parissa. Lisäksi kommunikointiyhteys skeittareiden ja kaupungin välille on löytynyt, kun skeittarit ovat itse aktivoituneet yhdistyksen kautta, Petri Pyörnilä vertaa aiempiin vuosiin.

Petri Pyörnilä on tehnyt yli 20-vuotisen elämäntyönsä skeittiharrastuksensa parissa; ensin vuosituhannen taitteessa edesmenneen Sportia-Rintamäen skeittiosastolla, sitten vastaten omassa yrityksessään Real Dealissä. KUVA: Rita Junes

Hollihakaan valmistui viime kesänä kaupungin rakennuttama uusi skeittipuisto, jonka käyttöaste on ollut korkea. Nyt myös Hupisaarille valmistuu parhaillaan kesäteatteri-monitoimirakennus, joka on suunniteltu siten, että siellä voi myös skeitata.

Kyseessä on Pyörnilän mukaan Oulun ensimmäinen julkinen rakennus, joka on suunniteltu osin skeittauksen näkökulmasta. Monitoimirakennuksen pääsuunnittelija Janne Laukka HALO Arkkitehdeista vahvistaa tiedon:

– Katosalueen materiaalivalinnoissa on skeittarit huomioitu siten, että rakenteissa on käytetty asfalttia ja graniittia.

Syy kesäteatteri-monitoimirakennuksen skeittausmyönteisyyteen on selvä.

– Monitoimirakennuksen on haluttu palvelevan mahdollisimman laajaa käyttäjäryhmää; myös skeittareita. Lisäksi yleisesti on havaittu, että siellä, missä on skeittareita, ei näy ilkivaltaa, Laukka lisää.

