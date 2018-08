Saunasa: Kelluva aamusauna käynnistää viikon

Kesäinen Oulu vasta heräilee, kun Tuiran uimarannan kupeessa sijaitsevan saunalautan piipusta jo tupruaa savua. Aamusauna lämpiää Kesän Saunan saunalautalla maanantaisin.

Saunalautasta on kuulunut niin paljon hyvää, että nyt on viimeistään aika kokeilla. Olen kerrannut nettisivuilta lauttasaunan etiketin: uikkarit mieluiten jo vaatteiden alle ja pesuaineet saavat suosiolla jäädä kotiin. Jonoon on hyvä tulla jo hiukan ennen kahdeksaa, jos mielii mahtua mukaan: aamusaunat ovat olleet suosittuja.

Löyhä jonontapainen on alkanut muodostua rantaan ennen kahdeksaa. Kun saunojia aletaan lossata lautalle, kyytiin mahtuu kerrallaan kuusi. Tämä aiheuttaa jo sopivaa, pientä porrastusta.

Ennen kuin pääsemme saunomaan, suoritetaan rahastus. Viiden euron maksun voi suorittaa kortilla tai käteisellä. Sitä vastaan saa lukon, jolla voi lukita tavaransa pukukopin lokeroon.

Kun me ehdimme pukukoppiin (niitä on lautalla kaksi, myös rannan pukukopit ovat varteenotettava vaihtoehto), kärkijoukko on ottanut jo ensimmäiset löylyt ja pulahtanut vilvoittavaan jokiveteen. Tungosta ei siis ehdi syntyä.

Sauna on yllättävän tilava. Parikymmentä saunojaa mahtuu lauteille, kun vähän tiivistetään. Aamusaunojat näyttävät olevat pääasiassa nuorehkoja kaupunkilaishipstereitä, ehkäpä toimistolle ihan kohtapuoliin menossa. Kenelläkään ei kuitenkaan tunnu olevan kiire, eikä tänne kannata hopussa tullakaan. Saunan löylyt ovat sopivan napakat ja lautan kellunta antaa rentouttavaan elämykseen oman lisänsä.

Ja jokeenhan on päästävä. Lautan joen puoleiselta sivulta löytyvät kahdet portaat, joita pitkin pulahtaminen käy helposti. Aamun aurinko hellii uimareita. Ja eikun uudestaan saunaan! Porukkaa alkaa kertyä, mutta sopu antaa sijaa.

Saunominen on mitä parhain tapa aloittaa viikko. Lauttasaunassa on aitoa mökkisaunatunnelmaa, kuitenkin keskellä kaupunkia. Voisin hyvin kuvitella aamusaunan virkistävän myös loppukesän viileämpinä aamuina. Jos jokivesi tuntuu liian kylmältä, lautalla on myös pumppukäyttöinen suihku jonka vesi lämpiää padassa.

Aamusauna lämpiää kello 8–10, ja saunoa saa halutessaan vaikka koko tuon ajan. Yhdeksän aikaan moni suuntaa kuitenkin jo rantaan, ja rantaan odottamaan saapuneet pääsevät vuorostaan lautalle. Systeemi toimii jouhevasti.

Kesän Sauna lämpiää Oulun Saunaseura ry:n vapaaehtoisten voimin. Pääsääntöisesti kiuas kuumenee maanantain aamusaunan lisäksi arkisin kello 17–21 ja viikonloppuisin kello 14–21. Jos lämmittäjiä ei ole löytynyt tai keli on huono, sauna voi olla kiinni. Aukiolot kannattaa tarkistaa nettisivuilta tai Facebookista.

www.kesansauna.fi

Facebook: Kesän saunan saunojat