Sarjakuvien oululainen erikoismies Veli-Matti Ural opettaa, tuottaa ja taiteilee Oulun Sarjakuvaseurassa

Veli-Matti Ural on toiminut Oulun Sarjakuvaseurassa jo useamman vuoden, ja hänen työnkuvansa on monipuolinen. Hän opettaa, tuotta ja taiteilee itsekin.

– Ensisijaisesti järjestän sarjakuvaopetusta, ja se vie puolet työajastani. Viime ajat olen myös tuottanut Oulun Sarjakuvafestivaaleja, jotka pidetään 22.-24. marraskuuta. Toimin siinä muun muassa ulkomaalaisten taiteilijoiden tukihenkilönä, Ural kertoo.

Festivaaleille on tulossa taiteilijoita Norjasta, Venäjältä, Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta. Pertti Jarlan Fingerpori-näyttely on esillä Valvegalleriassa festivaaliviikonlopusta alkaen. Limingan taidekoulussa on tällä hetkellä residenssitaiteilijana usalainen Nancy Acosta eli Naan, jonka näyttelyn avajaiset ovat myös festivaaliviikonlopun aikana.

Ural itse on toiminut Oulun kouluissa sarjakuvaopettajana jo useamman vuoden. Hänen mielestään jokainen osaa piirtää sarjakuvaa.

– Kaikki osaavat tehdä tikku-ukkoja, ja niilläkin pystyy tekemään hyvää sarjakuvatarinaa. Minun kerhoissani jokainen osaa piirtää omalla tyylillään, tehtäväni ohjaajana on saada se oppilaista irti. Aloitan usein tuntini improvisointiharjoituksella, jolla saa lievennettyä tarinan aloittamisen tuskaa, Ural toteaa.

Opetusta järjestetään kolmessa Oulun koulussa. Rahoitus tulee Oulun kaupungilta, opetusprojekti on oululainen kärkihanke. Lisäksi Oulun sarjakuvakeskus järjestää Sarjakuvanlukuinto-työpajoja kirjastoilla. Kaiken ikäisille suunnatuissa tapahtumissa saa lukemisen lisäksi piirtää sarjakuvia.

Uralin oma suosikki on tällä hetkellä Ari Kutilan tekemä Mustapukuinen mies.

– Käytän Mustapukuista miestä esimerkkinä kursseillani siitä, miten sarjakuva on oma kielensä ja sillä on omat visuaaliset symbolinsa. Mustapukuisessa miehessä tarinat kerrotaan yksinkertaisin keinoin, Ural luonnehtii.

