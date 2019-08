Runssilla: Vihiluodon Kalan brunssi on kuin paras joulupöytä - erinomaisten kalaherkkujen eteen on nähty vaivaa keittiössä

Vihiluodon Kala tarjoilee brunssia sunnuntaisin ja pyhäpäivisin. Tupoksen ABC:n kupeessa sijaitsevaan kalaravintolaan on Oulusta katsottuna hiukan matkaa, mutta sijainti nelostien varressa on silti likietuinen.

Brunssi sisältää päivän kalatarjonnan mukaan lämpimiä ja kylmiä kalaherkkuja peruna- ja kasvislisukkeilla sekä salaateilla.

Muista tähän mennessä testatuista Oulun seudun brunssipaikoista poiketen brunssi on katettu vitriinin taakse ja se annostellaan keittiöhenkilökunnan toimesta.

Ratkaisu tuntuu alkuun hiukan kömpelöltä, mutta saa hoksaamaan, että tällä tavoin säästytään ainakin noutopöytien jatkuvalta siistimiseltä sekä jossain määrin luultavasti myös hävikiltä.

Tarjoilija annostelee lämpimiä ja kylmiä kalaherkkuja lautaselle reilulla kädellä. On loimulohta ja sienikastiketta, nieriää, kermaperunoita, majoneesipohjaisia salaatteja, graavattua ja kylmäsavustettua lohta… noutopöydän vauhtisokeus meinaa iskeä, vaikkei itse ole annostelemassa, ja annostelua täytyy jo toppuutella.

Ruokarajoitteiselle systeemi on erinomaisen toimiva: henkilökunta kertoo kaikkien ruokien sisällöt tarvittaessa yksityiskohtia myöten. Toisaalta ruokia ei ole nimetty täälläkään, joten kaikkiruokainenkin asiakas saa udella sisältöjen perään. Silliä vai silakkaa, majoneesia vai kermaviiliä?

Vaikka annokset tehdään valmiiksi, lisää saa santsata. Ei siis ole kyse siitä, että brunssi sisältäisi vain yhden lautasellisen herkkuja – omalla kohdallani tosin raja tuli vastaan, enkä enempään pystynyt.

Kalaherkut maistuvat erinomaisilta. Lapsen makuun ne tosin tuntuvat olevan turhan suolaisia, mutta hän kiittelee mangorahkaa, minicroissantteja ja meloneja. Aikuisilla olo on kuin parhaassa joulupöydässä, eikä kaikkia sortteja edes pystytty maistelemaan.

Vihiluodon Kalan brunssin hinta on liki 25 euroa, joten on sillä toki hintaakin. Tuotantolaitoksen yhteydessä sijaitseva ravintola on arkkitehtuuriltaan hauska ja ravintolasali on toimiva ja valoisa. Ikkunat antavat nelostielle, joka nyt ei ehkä ole maisemista suloisin. Näyttää siltä, että sijainti valtatien varressa tuo ravintolaan asiakkaita: motoristeja näkyy vierailumme aikana useita.

Myöhemmin iltapäivällä ravintolaan odotetaan isompaa seuruetta ja useampi pöydistä on varattu. Ehdimme alta pois, mutta tämä on jälleen hyvä muistutus siitä, että brunssille kannattaisi varata pöytä etukäteen.

Lähdemme brunssilta vatsat kylläisinä. Koko loppupäivän janottaa.

Vihiluodon Kala

Rytiniementie 4

Brunssi tarjoillaan: sunnuntaisin ja pyhäpäivinä kello 12–16.

Mitä maksoi: 24,90 euroa. Alle 12-vuotiaat lapset puoleen hintaan.

Kiitämme: erinomaisia, takuutuoreita kalaherkkuja joiden eteen on nähty vaivaa keittiössä.

Huomioitavaa: Samassa yhteydessä sijaitsevasta tehtaanmyymälästä voi ostaa kalaa myös mukaan.