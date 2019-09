Runssilla: Taidolla maustetulla ja täyttävällä vegaanibrunssilla Tubassa, jonka kasvisruoka kuuluu kaupungin parhaisiin

Brunssikierroksemme on ehtinyt Tubaan, jossa tarjoillaan erilaisia teemabrunsseja. Vähän epäselväksi jää, onko jokaiselle lauantaille jokin teema, sillä nettisivuilta löytyy vanha, jo parin viikon takainen brunssilista. Tänään on joka tapauksessa tarjolla vegaanibrunssi.

Tuban kasvisruoka on aina kuulunut kaupungin parhaisiin. Jos jossain, niin täällä on aina voinut luottaa siihen, että kasvisruoka on täyttävää ja taidolla maustettua. Niin nytkin.

Brunssin kylmään puoleen kuuluu erilaisia salaatteja, tuhtejakin sellaisia, kuten speltti-juuressalaatti ja seesamilla maustettu härkäpapu-pinaattisalaatti. Vesimeloni-fetasalaatin feta on ilmeisesti vegaanista fetaa, jollaista en olekaan ennen maistanut. Ajaa mainiosti asiansa.

Lämpimästä pöydästä löytyy mausteisia kesäkurpitsa-polentapihvejä ja juustoista härkislasagnea. Lisäksi on Tuban mainiota foccacciaa ja erilaisia soosseja: hummusta, lime-kurkku-vinaigretteä, chimichurria ja sour cream & onion -kastiketta.

Ruokien nimeäminen saa täällä sekä kehut että moitteet: osa ruuista on nimetty selkeästi omilla lappusillaan. Osasta taas kyseiset lappuset ovat hävinneet kokonaan tai sitten niitä ei ole ollut aluperinkään.

Kesäkurpitsa-polentapihvit ovat todellakin mausteisia, ja härkislasagne herkullista. Salaateissa on jokaisessa omat, mietityt makumaailmansa. Hummus maistuu leivän päällä ja ruuan kyljessä.

Sivupöydällä on tarjolla myös jogurttia (soijajogurttia, otaksun?) ja makoisaa, omatekoisen oloista granolaa sekä hedelmiä. Jälkiruuaksi on lakristi-suklaamoussekakkua, ja gluteenittomana sama jälkkäri on ratkaistu pelkkänä moussena. Makiaa on!

Luomukahvin kanssa vegaanibrunssilla on tarjolla kauramaitoa.

Vegaanibrunssilla on tungosta ja pöytävarauksia on tehty. Mahtava juttu! Olemme sekasyöjiä mutta vegaanibrunssi ei missään nimessä kalpene muille maistelemillemme brunsseille, sitä voi mainiosti suositella kenelle tahansa ruokavalioon katsomatta. Ruuat on tehty rakkaudella ja on ilo ajatella, ettei yhtäkään eläintä ole tapettu näiden appeiden vuoksi.

Ja pari sanaa Tuban miljööstä: sehän on aivan hurmaava kierrätyskalusteineen ja -astioineen. Lautasensa ja kahvikuppinsa koon voi valita monenkirjavasta joukosta juuri itselleen sopivaksi. Tuban tunnelma on omanlaisensa, lämmin ja kotoisa.

Kasvisruuan osuutta olisi syytä lisätä roimasti. Tuban vegaanibrunssi on hyvä paikka maistella oikeasti herkullista kasvisruokaa.

Tuban lauantaibrunssi

Mannenkatu 2

Brunssi tarjoillaan: lauantaisin kello 12–16.

Mitä maksoi: 19,90 euroa.

Kiitämme: hyvää kasvisruokaa, jonka tekemiseen on nähty vaivaa.

Ihanaa: Yhtäkään eläintä ei ole tapettu näiden tarjoilujen vuoksi.