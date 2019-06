Jos en aivan väärässä ole, Rooster oli se, joka varsinaisesti rantautti sunnuntaibrunssit Ouluun. Vappu- ja äitienpäiväbrunsseja oli toki nähty, mutta ei tällaista jatkuvaa viikonloppubrunssikulttuuria.

Alkuaikoina jonot Roosterin brunssille saattoivat ulottua ulos Saaristonkadulle asti. Nytkin, kun saavumme brunssin ensimmäiselle kattaukselle täsmällisesti kello 11, kassalla on jo jonoa. Näyttää kuitenkin siltä, ettei Rooster ole tänään aivan täyteen ahdettu. Olemme varanneet pöydän, sillä niin kehotetaan nettisivuilla.

Roosterin brunssi maksetaan siis tullessa kassalle. Noutopöytien alue on Roosterissa jokseenkin ahdas, mutta sopu antaa sijaa. Tarjoilujen esillepanossa on myös tiivistetty tyylikkäästi: esimerkiksi salaatit, kurkut ja tomaatit ovat nätisti yhdessä ja samassa astiassa.

Brunssin ruokaisa osio mukailee käytännössä Roosterin lounasta: on salaatteja ja pari-kolme lämmintä ruokaa. Tänään tarjonta on kovin possupainotteista: porsaan sisäfilettä, Viskaalin nakkeja ja pekoni-caesaria. Valitsemme mieluummin rapsakoita frittimuikkuja uusien pottujen ja voikastikkeen kera, ja jäämme miettimään, ettei kasvisruokailijalle ole lämpimien pöydässä paljoa syötävää.

Brunssi täydentyy aamiaispainotteisella pöydällä, josta löytyvät muun muassa croissantit, marmeladit, marjarahka ja briejuusto. Lisäksi on erillinen pöytä jälkiruoille sekä vohvelibuffet, jossa vohvelinsa voi itse paistaa ja koristella. Että kyllä näillä nälän saa siirtymään!

Roosterin brunssilla kaikki ruoat on nimetty ja erikoisruokavaliot ilmoitettu heti ruoan kyljessä. Mainio juttu! Pöydistä on täynnä noin kaksi kolmasosaa, mikä on juuri sopiva määrä noutopöytien ympärillä operoimiseen. Enemmästä väestä syntyisi jo ruuhka. Kaksi kattausta varmistelee sen, että noutopöytää ehditään myös siistiä ja täydentää ennen seuraavia tulijoita.

Roosterin ruoissa maistuu omatekoisuus, ja se on hyvä. Meitä ilahduttavat esimerkiksi feta-mansikka-melonisalaatti sekä itsetehty vaalea sangria. Marjarahka yllättää positiivisesti, se ei ole äklömakeaa, kuten ei myöskään ole jälkkäripöydästä löytyvä taivaallinen mustikkajäädyke.

Roosterin brunssilla on erikseen pari euroa huokeampi opiskelijahinta. Syömässä näyttää olevan väkeä lapsiperheistä eläkeläisiin. Erityisesti vohvelibuffet tuntuu vetoavan lapsiperheisiin.

Roosterissa on rento ja mukava tunnelma, brunssillakin. Siitä on muotoutunut monen oululaisen vakiokahvila, jossa riittää vilskettä arkenakin.

Kahvi on hyvää ja sitä on riittävästi. Roosterin noutopöydästä löytyy myös valmiiksi haudutettua, hyvää teetä. Melko harvinaista nykyään, muuten!

Rooster sunnuntaibrunssi

Torikatu 26

Brunssi tarjoillaan: sunnuntaisin kello 11–15. Pöytävaraukset kello 11 ja 13.

Mitä maksoi: 23 euroa, opiskelijat 21 euroa. 3–10-vuotiaat 11 euroa. Alle 3-vuotiaat veloituksetta.

Kiitämme: Teenjuoja kiittää valmiiksi haudutetusta, hyvästä teestä. Aika monessa paikassa joutuu operoimaan pussien kanssa. Pieni juttu, iso ilo!

Erityistä: Pöytävarauksia otetaan kahdelle eri kattaukselle. Näiden välissäkin voi toki tulla syömään, jos tilaa löytyy.