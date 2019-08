Runssilla: Ravintola Nallikarin merellinen brunssi on runsas ja monipuolinen - sen maut vievät kielen mennessään

Ravintola Nallikarin brunssilta on lupa odottaa laatua, joten saavumme paikalle toiveikkain mielin. Hyvältä brunssipöydässä näyttääkin, ainakin kalaa näyttää olevan tarjolla ilahduttavasti useampaa sorttia.

Brunssin oikeastaan ainoa puute pistää silmään heti alkumetreillä: ruoista ei ole minkäänlaisia nimi- tai sisältötietoja. Kysely tarjoilijalta lennättää paikalle kokin, joka vastaa kysymyksiin: kalamureke on haukea ja piirakka lohta ja kyllä, sisältää gluteenia. Valitettavasti olemme siinä mielessä vaativia asiakkaita, että joudumme teettämään saman juoksutuksen kolmeen kertaan ruokailumme aikana. Osa ruoista jää laktoosi- ja gluteenivammaisella ottamatta, koska emme enää kertakaikkiaan kehtaa. Sivusilmällä seuraamme, että ruokien sisältö kiinnostaa kyllä muitakin, mutta edes minkäänlaista listaa ei tosiaan löydy ravintolasta.

Ravintola Nallikarissa on erikseen valkoisten pöytäliinojen puoli – joka tänään on täyteen varattu – sekä huomattavasti kasuaalimpi ravintolasali. Se passaa meille oikein hyvin. Ravintolan tunnelma on kansainvälinen – viereisessä pöydässä puhutaan ranskaa, eikä se ole Oulussa aivan tavallista.

Brunssin kalat vievät kielen mennessään. Savusiika on leikattu ehkä turhankin reiluiksi annospaloiksi, ottaen huomioon, että kaikkea muutakin tekee mieli maistella. Erityisesti savustetut pikkukalat, mitä sitten ikinä ovatkaan, osoittautuvat lemppareiksi. Brunssin kalapöytä on niin runsas, että lopulta huomaamme, ettemme juurikaan koskeneet lämpimiin ruokiin.

Juomaksi on mehujen lisäksi tarjolla karpalosoodaa, johon ihastumme. Ei liian makeaa, vaan raikas vaihtoehto mehuille.

Jälkkäripöydästä löytyy muun muassa juustoja, jätskiä lisukkeineen ja tuoreita hedelmiä. Passionhedelmää ei muuten ravintolapöydissä turhan usein näekään.

Jäätelö on tuotu valmiina palloina kulhoihin, joten esillepano on hiukan uhkarohkeaa, mutta pallot näyttävät hupenevan ennen sulamista ja ainakin asiakas kiittää tällaisesta helposta ratkaisusta.

Jälkikäteen huomaamme, että erikoiskahvit olisivat olleet brunssin ostajalle puoleen hintaan. Tästä ei kassalla mainita, vaikka meidät ohjeistetaankin hyvin brunssipöydän ääreen.

Ravintola Nallikari on Oulun näköalapaikka, jossa viihtyy säällä kuin säällä. Jos jonnekin aikoo kesävieraansa brunssille tuoda, niin tänne. Ravintolalle osoitettuja parkkipaikkoja löytyy melkein oven edestä, ja Nallikariinhan polkaisee näppärästi myös pyörällä.

Ravintola Nallikarin brunssi

Nallikarinranta 15

Brunssi tarjoillaan: lauantaisin ja kesäsunnuntaisin kello 12–16

Mitä maksoi: 22 euroa. Alle 13-vuotiaat 11 euroa, alle 4-vuotiaat 6 euroa.

Kiitämme: Laadukas ja monipuolinen brunssi Oulun näköalapaikalla Nallikarissa.

Moitimme: Ruokien ja niiden sisältöjen nimeäminen jättää harmillisen paljon toivomisen varaa.