Runssilla: Puistolassa tarjoillaan oman talon herkkuja sekä yltäkylläisesti uusia ja yllättäviä makuja

Ravintola Puistolan brunssi tarjoillaan lauantaisin, ja siitä on kantautunut korviimme paljon hyvää. Siispä testaamaan! Kassalla käy ilmi, että ravintolasali on varattu pöytävarauksen tehneille, mutta ilman varaustakin brunssille pääsee, jos kahvilan puolella on tilaa. Tästäpä saan syyttää vain omaa laiskuuttani: pöytävaraus olisi ollut helppoa tehdä netissä.

Kahvilan puolelta löytyy kuitenkin meille istumapaikat, ja mikäs täällä brunssia nauttiessa: Puistolan kahvila on yksi niistä aidosti upeista, vanhaa kunnioittavista miljöistä joita Oulun keskustasta löytyy.

Brunssi tuntuu olevan suosittu, mikä lupaa hyvää. Huomioitavaa on, että Puistolan brunssi on tarjolla jo kello 10 alkaen.

Brunssipöytä on katettu kahvilan puolelle. Se ei ole mikään valtavan laaja, mutta sekä lämpimiä sortteja että useita erilaisia salaatteja löytyy. Lisäksi löytyy muun muassa croissanteja, smoothieta ja tuorepuuroa, jota ei muuten olekaan näkynyt muilla brunsseilla. Jälkkäreitäkin on useampaa sorttia.

Kahvia on tarjolla kahta paahtoa ja sen lisäksi erilaisia maustettuja teelaatuja. Kauramaito pitää pyytää kassalta erikseen, mikä tuntuu brunssin hengen huomioon ottaen jäykältä. Jokaisessa itseään kunnioittavassa kahvilassa kauramaito pitäisi olla jo valmiiksi esillä!

Brunssin menu ruokarajoitemainintoineen löytyy noutopöydän alusta, ja jälleen palaamme tuttuun hankaluuteen: kun on edennyt salaattilaatujen kohdalle, ei millään voi enää muistaa, mitä nämä salaatit olivat. Erityiset allergisoivat aineet, kuten pähkinä, äyriäiset ja soija, on kyllä mainittu jokaisen ruuan kohdalla erikseen, hyvä juttu! Henkilökunta neuvoo auliisti, kun kyselemme gluteenittomuudesta ja laktoosittomuudesta. Muun muassa leipurin kasvispiirakka on leivottu gluteenittomana.

Harva ehkä hoksaa, että Puistolan talon alakerrassa on leipomo, eli piirakat ja sämpylät ovat tosiaan täällä leivottuja.

Katkarapu-pinaattimunakas on herkullista, samoin seesam-sitruuna-basilikatofu. Juuri tällainen pitää brunssin olla: yltäkylläisesti makuja, joita ei heti tule kotikeittiössä vastaan. Vadelmatuorepuuro on herkkua, samoin sitruksinen mango-minttusmoothie. Briejuusto on valmiiksi leikattu sopiviksi paloiksi ja croissantit ovat rapeita.

Jälkkärit ovat syötävän suloisia ja sopivan pieniä suupaloja: on mustikkavispipuuroa vaniljakermalla ja lakumarenkeja, vain pari mainitakseni. Gluteenittomia jälkkäreitä saa pyytämällä keittiöstä.

Puistolan brunssin vohveleista olemme kuulleet, mutta tällä kertaa sellaisia ei ollut tarjolla. Pitääpä tulla brunssille uudestaan, siis!

Ja kannattaahan Puistolaan tulla jo paikan upeat ja erikoiset saniteettitilat katsastamaan.

Puistolan brunssi

Pakkahuoneenkatu 15

Brunssi tarjoillaan: lauantaisin kello 10–14

Mitä maksoi: 20 euroa. Lapset 1,20 euroa/ikävuosi.

Kiitämme: yltäkylläisesti herkullisia makuja, joita ei heti tule kotikeittiössä vastaan.

Huomioitavaa: Puistolan brunssista pääsee nauttimaan jo kello 10 alkaen.