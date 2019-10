Runssilla: Lapland Hotellin ravintola Oula Kitchen & Bar tarjoilee hintavaa Lappi-luksusta keskellä Oulua

Lapland Hotellin ravintola Oula Kitchen & Bar on alkanut tarjoilla lauantaisin brunssia. Kyseessähän on se sama hotelli, joka on aiemmin tunnettu muun muassa Holiday Inninä ja Rivolina. Rakennus näyttää ulospäin hiukan kulahtaneelta, mutta sisältä löytyy aivan toinen tunnelma.

Valoisalle sisäpihalle sijoittuva ravintola on lappihenkisesti ja omaperäisesti sisustettu. Keskellä on verhoilla erotettavia loosseja ja reunemmalla pienempiä pöytiä, kerrassaan upean valokuvaseinän tunnelmassa. Valaistus on mietitty.

Todettakoon heti alkuun, että Oulan brunssi on hintava: 32 euron hinta karsii varmasti asiakkaita. Tähän mennessä kallein testaamamme brunssi on ollut 24,90 euroa, ja se tuntui kalliilta.

Mutta sille, joka etsii brunssilta laatua, Oula tarjoilee parastaan. Ruuat ja niiden nimet ovat esimerkillisesti esillä, vieläpä luonnonmateriaaleista tehdyissä telineissään. Koivupölkkyjä on hyödynnetty tarjoilujen esillepanossa kauniisti. Lämpimät ja kylmät löytyvät eri pöydistä, ja niiden lisäksi tarjolla on muun muassa keittoa sekä munakas, jonka kokki paistaa asiakkaan toiveen mukaisesti. Nyt on luksusta!

Ruuista löytyy monenlaisia herkkuja: lämpimästä pöydästä muun muassa poromustaamakkaraa ja blinejä, kylmästä pöydästä muun muassa graavilohta, savuhaukea, katajasiikaa ja juustoja.

Luksusta on myös se, että brunssiin kuuluu kuohuvaa: olkoonkin alkoholitonta kuusenkerkkäjuomaa, mutta kuohuvaa kumminkin. Yllättävän hyvää!

Mehut, smoothiet, jogurtit lisukkeineen ja jälkkärit kuuluvat tietysti myös brunssiin.

Kahvi tuodaan pöytään, joten sitä ei tarvitse laukata jonottelemassa toistelta puolelta salia. Santsipannu jää pöytään.

Brunssin antimet tekee mieli koota blinien päälle, mikä osoittautuukin kivaksi ideaksi. Oulan tunnelma on rauhallinen ja äänimaisema ihanan lappilainen. Kuin olisi yhtäkkiä siirtynyt Lappiin keskellä Oulun keskustaa.

Brunssi on yltäkylläinen, ja laatuunsa ja hintaansa nähden toivoisi, että vatsa vetäisi enemmän. Saman ongelman kanssa kuitenkin painitaan kuin aina: kaikkea ei edes kykene maistamaan, ennen kuin vatsa alkaa ilmoitella, että jo piisaa.

Oulan brunssi kannattaa käydä kokemassa paitsi ruuan, ennen kaikkea tunnelman vuoksi, vaikka se toki hintava onkin.

Oula Kitchen & Bar lauantaibrunssi

Kirkkokatu 3

Brunssi tarjoillaan: lauantaisin kello 12–15.

Mitä maksoi: Aikuiset 32 euroa, lapset 4–14-vuotiaat 1,50 euroa/ikävuosi.

Kiitämme: Kuohuvaa! Loistava idea tarjoilla kuohuvaa kuusenkerkkäjuomaa brunssilla. Tämä sinetöi luksuksen.

Erityistä: Lappilainen, joikaava äänimaisema rauhoittaa. Tsekkaa seinän kokoinen valokuvateos!