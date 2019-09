Runssilla: Kerran kuukaudessa Konst o. deli tarjoilee brunssia elävän musiikin kera

Valveella sijaitsevassa Konst o. delissä tarjoillaan brunssi kerran kuussa, kera elävän musiikin.

Istahdamme jazzbrunssille pitkäksi venyneen lauantai-illan jälkeen, ja toivomme saavamme erilaisen brunssielämyksen. Sen onneksi saammekin.

Ennen bändin aloitusta ehdimme ottaa ruuat lautaselle ja tuskastua täälläkin siihen, ettei missään, edes paperisena listana, lue ruokien sisältöjä. Takanamme tuleva pähkinä- ja kookosallergikko vaikuttaa yhtä tuskastuneelta.

Henkilökunta kyllä esittelee kassaa lähinnä olevan kylmien ruokien pöydän, mutta lämpimistä ja jälkiruuista pitää käydä erikseen kyselemässä. Tämä on käytännön tasolla hankalaa jo siksikin, että kun musiikki täyttää Valveen sisäpihan, puhuminen normaalilla äänellä tuottaa haasteita.

Pöydässä hoksaamme, että menu löytyy netistä. Älypuhelimen kanssa ruokien luokse suunnistamaan, siis.

Konst o. delin brunssi on suhteellisen suppea, mutta kuitenkin raikas, tuore ja täyttävä. Salaatteja on montaa sorttia ja lohipiirakka on gluteenitonta. Lämpiminä löytyy kikherne-pitaleipää ja paistettuja muikkuja.

Pita on kiva yritys lämpimän kasvisruuan suuntaan, mutta toteutus on jäänyt vähän puolitiehen. Ehkä sitä olisi pitänyt höystää hiukan salaattien pöydästä, eikä sille sopiva kastikekaan olisi ollut pahitteeksi. Muikut ovat mainioita, rapsakoita ja riittävän suolaisia.

Jälkkäripöydässä on monenlaista herkkua marjoista makeaan brownieen. Kyllä toimii!

Sananen Konst o. delin kahvista. Se on tummaa paahtoa ja niin äkäistä, että muistan kerran palauttaneeni kahvikupilliseni luullen, että se on puoli päivää seissyttä. Ei ollut, vaan aivan tuoretta. Lempeältä se ei maistu vieläkään. Monessa kahvilassa on tarjolla kahta eri paahtoa, ja se tuo kyllä kieltämättä asiakkaalle mukavan valinnanvapauden. Ehkä sitä olisi syytä harkita täälläkin.

Musiikki tekee tietysti brunssiin oman lisänsä ja antaa paljon anteeksi. Brunssihan on mitä mahtavin tapa päästä nauttimaan elävästä musiikista muutenkin kuin ilta-aikaan, jolloin ruuhkavuosi-ihminen harvemmin jaksaa lähteä liikkeelle.

Konst o. delin jazzbrunssin ensimmäisellä kattauksella on mukavasti porukkaa, joskin muutamassa pöydässä olisi vielä ollut tilaa. Bändin setti kestää 45 minuuttia, ja siinä ajassa ehtii kyllä maistella kaikkea mukavasti ja vielä santsatakin. Brunssin nautittuaan voi vaikkapa tutustua Valveen näyttelyihin.

Seuraava brunssi elävällä musiikilla höystettynä katetaan Valveelle sunnuntaina 6.10.

Konst o. delin brunssi

Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7

Brunssi tarjoillaan: kerran kuussa sunnuntaisin kello 11–15. Kannattaa tarkistaa brunssipäivät netistä.

Mitä maksoi: 19 euroa. Lapset (3–12v) syövät puoleen hintaan ruokailevan aikuisen seurassa.

Kiitämme: Elävää musiikkia. Tätä ei olekaan joka brunssilla tarjolla!

Moitimme: Ruokien nimeämistä. Sisältöjen kyseleminen henkilökunnalta musiikin yli on haastavaa.