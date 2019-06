Runssilla: Grill it! tarjoilee yltäkylläisen ja maukkaan sunnuntaibrunssin, josta voi nauttia pitkän kaavan mukaan

Oulussa alkaa olla viikonloppubrunsseissa jo kivasti tarjontaa. Mikäpä onkaan sen mukavampaa kuin nauttia pitkästä brunssista perheen tai ystävien kesken, kiireettä. Kale! kokkeilee kesän aikana kaupungin brunssitarjontaa.

Brunssirima nousee heti korkealle, kun rantaudumme Grill it! -ravintolan sunnuntaibrunssille. Tarjoilija ohjaa pöytiin ja kyselee juomatoiveita, mutta silmämme vilkuilevat jo värikkään brunssipöydän suuntaan. Juomaksi näkyy olevan kahvin ja teen ohella omenamehua, se passaa.

Grill it!:in brunssi on kaunis, värikäs ja maukas. Alkupaloja on monenlaista sorttia salaateista savuloheen, ja lämpimistä löytyy niin lohta kuin broileriakin. Kasvisruokailijoita kehotetaan pyytämään pääruoka keittiöstä. Mahtavaa, että veget on näin huomioitu.

Kokonaisuuden kruunaavat omatekoiset soossit: on tilliaiolia (taivaallista!), avokadomoussea ja yrtti-jogurttikastiketta. Salaatin päälle saa lorauttaa sitruunavinaigretteä. Kylmissä ruuissa on muhevasti makua jo itsessäänkin, kuten marinoiduissa kasviksissa sekä tomaateissa ja pestomozzarellassa.

Juustot (kolmea eri sorttia) on pilkottu sopiviksi suupaloiksi, ja vaikka ne ovat jälkiruokapöydässä, niitä tulee napsittua jo pääruoan lisukkeeksi samoin kuin tuoreita hedelmiä. Ananaksesta on jaksettu leikellä kovat keskustat pois ja vesimeloninpalat ovat suuhunsopivia.

Samoin ovat jälkkäriksi tarjoiltavat pikkuruiset suklaabrowniet, jotka erilaisten koristelujensa ansiosta saavat erilaisia makuja: vadelmaa, mintunlehteä ja mustikkaa. Ja siltä varalta että jälkkärimahassa on vielä tilaa, tarjolla on myös suolaisella kinuskilla täytettyjä tuulihattuja.

Brunssi on sanalla sanoen yltäkylläinen. Sen 22,90 euron hinta (vihreällä kortilla 19,90) asettuu Oulun brunssien keskitasoon. Tänne kannattaa tulla nauttimaan ruoasta rauhassa ja pitkän kaavan mukaan.

Vanhan paloaseman yläkerrassa sijaitseva ravintola on miljööltään mukava, aurinko tuntuu tulevan sisään vähän joka ilmansuunnasta. Tärkeä osa brunssia on tunnelma. Kohteliaasta ja ystävällisestä palvelusta tulee fiilis, että nyt ei olla ihan peruslounaalla.

Erikoisruokavaliomerkinnät on otettu huomioon brunssimenussa, jossa on tarkasti jokainen ruoka lueteltuna. Lappusen tavaaminen osoittautuu kuitenkin hiukan hankalaksi, kun brunssipöydän äärellä alkaa olla jo tungosta. Selkein ja asiakasystävällisin tapa olisi, jos ruoan sisällön ja mahdolliset rajoitteet näkisi samalla, kun ruokia lappaa noutopöydästä lautaselleen. Vaatisi enemmän askartelua, toki, mutta myös palvelisi asiakkaita paremmin.

Grill it! sunnuntaibrunssi

Kauppurienkatu 24A

Brunssi tarjoillaan: sunnuntaisin kello 12–16.

Mitä maksoi: 22,90 euroa, S-etukortilla 19,90 euroa. Lapset 4–12 vuotta 9,95 euroa, alle 4-vuotiaat veloituksetta.

Kiitämme: monipuolista, raikasta ja tuoretta ruokailottelua. Erikoisruokavaliot otettu hyvin huomioon ja kasvissyöjille lämmin ruoka keittiöstä.

Erityistä: Taivaalliset soossit! Tilliaioli vei kielen mennessään.