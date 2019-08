Runssilla: Coyoacánin tacobuffetin ydin ovat monen sortin soossit, joilla annoksiin saa erilaisia variaatioita

Oulun brunssitarjontaan tuo mukavan, mausteisen lisänsä Hallituskadulla sijaitseva meksikolaisravintola Coyoacán. Tacobuffetin nimellä kulkeva brunssi on tarjolla lauantaisin ja sunnuntaisin.

Coyoacán on pikkuinen ravintola, joten pöytävaraus brunssille on paikallaan. Se onnistuu näppärästi sähköpostitse. Pöytämme kahdelle onkin varattuna heti ikkunan vieressä, komeiden koristepääkallojen välittömässä läheisyydessä. Coyoacánin tunnelma on tosiaan aivan omanlaisensa meksikolaismusiikkeineen ja koriste-esineineen.

Vesi- ja kahvikipot ovat täällä söpöjä emalisia.

Tacobuffet ei ole valtava, mutta siitä löytyy kaikki tarvittava. Tacoja, eli siis niitä lättyjä joita suomalainen kutsuu tortillaksi (mikä taas espanjaksi tarkoittaa piirakkaa), on tarjolla sekä vehnäisiä että gluteenittomia maissiversioita. Tacot ovat lämpiminä omissa astioissaan.

Lämpimäksi täytteeksi on tarjolla jauhelihapicadilloa, nyhtöpossua, kanaa mole verde -kastikkeella sekä nyhtökauraa pibil-kastikkeessa. Lämpimiksi lisukkeiksi voi ottaa vielä perunaa, kvinoaa ja maissia sekä kananmunaa salsa verdellä.

Alkuperäisiin meksikolaismakuihin pääsee sukeltamaan myös chimichangan eli uppopaistetun, pavuilla, paprikalla ja juustolla täytetyn tortillan muodossa. Pyydettäessä tästä on saatavilla myös vegaaninen ja gluteeniton versio.

Erikoisruokavaliot on osittain merkitty, eikä esimerkiksi lämpimien täytteiden perässä ole mainintaa laktoosittomuudesta ja gluteenittomuudesta. Oletamme näiden olevan molempia.

Coyoacánin tacobuffetin ydin ovat kastikkeet: niitä on tarjolla montaa sorttia: mangokastiketta, salsa verdeä, guacamolea, chipotlemajoneesia, pico de galloa… annoksiin saa siis kastikkeella monenlaista variaatiota, sekä raikkautta että mausteisuutta. Ja mikä parasta, kaikki soossit vaikuttavat omatekoisilta.

Salaatti ei revittele tuoreudellaan, mutta onneksi tomaattisalsa on makoisaa. Nyhtökaura pibil-kastikkeessa osoittautuu positiiviseksi tuttavuudeksi. Kastikkeista on vaikea valita suosikkia.

Maissitortillat osoittautuvat vehnäisiä näppärämmiksi sikäli, että pienen kokonsa vuoksi niiden kanssa pääsee maistelemaan useampia makuja. Ison vehnätortillan kanssa käy samoin kuin aina: se tulee pakattua turhan täyteen, ja kahdesta saa itsensä jo todella ähkyyn.

Brunssiin kuuluu kahvin kanssa myös pieni jälkiruoka, tänään mangomousse tai porkkanakakun pala. Seinällä oleva lista kertoo, että tequilaakin on täällä tarjolla heti montaa sorttia, jos sensorttista palanpainiketta kaipaa.

Coyoacánin viikonloppubrunssi

Hallituskatu 27

Brunssi tarjoillaan: lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12–16

Mitä maksoi: 19,50 euroa. Opiskelijoilta 18 euroa.

Kiitämme: Monen sortin kastiketarjontaa. Kompaktista brunssipöydästä löytyy monenlaisia tuhteja makuja.

Huomioitavaa: Coyoacán on pikkuinen ravintola, joten pöytävaraus brunssille on paikallaan.