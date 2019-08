Rotuaarin lavalle marssii lauantaina laulajien koko kirjo, kun amatöörit kisaavat karaoken mestaruudesta

Karaoken intohimoiset harrastajat ja ystävät täyttävät Rotuaarin lauantaina. Kymmenkunta naista ja miestä nousee lavalle haastamaan toisiaan mestaruudesta.

Rotuaari karaoken kilpailu käydään nyt toista kertaa. Karsintoihin on osallistunut yhteensä 130 laulajaa. Kilpailun juontaja, artisti Heidi Pagani kertoo, että kaukaisimmat osakilpailut olivat Hyrynsalmella.

– Kilpailijat ovat Oulun ja Iin alueelta, mutta kaukaisimmat tulevat Kainuusta. Tämä on suurin kilpailu Oulussa, ja palkinnotkin ovat kohdallaan.

Kilpailuissa näkyy harrastajien koko kirjo, kun eri-ikäiset ja eri tyylejä edustavat laulajat kilpailevat samassa sarjassa. Esiintyjät valitsevat itse kappaleensa, joita esitetään kaksi. Mukana voi olla myös lämmittelykierros.

– Tyylillisesti laulajia on laidasta laitaan. Joku laulaa aina iskelmää, joku suosii popimpaa tyyliä. Tämä on amatöörikisa. Vaatimuksena on, että ei saa olla ammattilainen eikä saa olla levyttänyt, Pagani sanoo.

Tyylien kirjo asettaa tuomarit koetukselle. Finaalissa on kolme tuomaria, jotka tekevät arvostelunsa erikseen. Pagani kertoo, että karaokessa ratkaisee kokonaispaketti.

– Arvioidaan ääntä, esiintymistaitoa, lavakarismaa ja tulkintaa. Ratkaisevaa ei välttämättä ole tekninen taituruus, vaan se voi olla äänen sävy tai väri.

Pagani kertoo, että tuomaristo antaa pistemäärän lisäksi sanallisen arvion ja mielellään myös suullista palautetta.

– Sellaiset asiat voivat vaikuttaa, miten pitää mikkiä, miten on asettunut, kuinka hyvin tuntee kappaleen tai ottaako katsekontaktia yleisöön.

Rotuaarin karaokekilpailun finaali lauantaina 10.8. kello 17.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle.