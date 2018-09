Reissusa: Vuokra-autolla Bosnia-Hertzegovinan vuoristoteitä Sutjeskan jylhään kansallispuiston

Minne matkustin

Bosnia-Hertzegovina: Sutjeskan kansallispuisto, Mostar ja Sarajevo.

Milloin matkustin

24.5.-2.6.2018

Matkareitti

Junalla Helsinkiin, sieltä lentäen Kroatian Dubrovnikiin, josta vuokrasin auton ja ajoin ensin Sutjeskan kansallispuistoon Bosnia-Hertzegovinaan, sieltä Mostariin ja sieltä Sarajevoon, josta lensin Tukholman kautta Helsinkiin.

Majoitus

Hotellit, yksi vuoristomaja Sutjeskassa ja Vukov konak -majatalo Sarajevon pohjoispuolella.

Miten varasin

Omatoimimatka; lennot erikseen hakukoneiden kautta, hotellit booking.comin kautta, paitsi hotelli Mladost Sutjeskassa ja majatalo Vukov Konak, joihin olin suoraan sähköpostitse yhteydessä.

Milloin varasin

Huhti-toukokuussa 2018.

Ketä matkusti mukana

Matkustin yksin.

Matkakulut

Lennot 350 €, majoitukset yhteensä noin 350 €, autonvuokra 330 € (8 pvää, palautus eri paikkaan kuin nouto), junaliput Oulu-Helsinki-Oulu n. 120 €, kyyti vuoristoon ja takaisin (ranger mukana) 160 €; 3 tunnin kiertoajelu Sarajevossa 27 €. Lisäksi ruokailut, eväät ja pienet matkamuistot; kaikki yhteensä n. 1500 €.

Matkan plussat

Bosnia-Hertzegovinan luonto on uskomattoman hienoa ja retkeilijöitä Sutjeskan kansallispuistossa melko vähän. Sutjeskassa on muun muassa yksi Euroopan vanhimmista aarnimetsistä, Perućica, sekä Bosnia-Hertzegovinan korkein vuori, Maglic, jonka juurella voi majoittua katuneissa eli vuoristomajoissa. Prijevorista Maglicin-vuoren juurelta voi muun muassa patikoida Montenegron puolelle. Luonnon lisäksi Bosnia-Hertzegovinan historia on pitkä ja mielenkiintoinen, joskin lähiaikojen sotahistoria hallitsee aika usein kertomuksia. Ruoka on loistavaa ja Sarajevo kaupunkina monikerroksinen.

Matkan miinukset

Yksin reissatessa, etenkin autoillessa, tulee vähemmän poikettua kiinnostaviin kohteisiin matkan varrella, ja jotkut niistä jäävät kaihertamaan ja harmittamaan. Maaseudulla kovin moni ei puhu englantia, jolloin kiinnostavat tarinat jäävät kuulematta. Olisi myös ollut järkevää ajaa palatessa takaisin Dubrovnikiin, jolloin olisi säästynyt 200 euroa ekstraa autonvuokraushinnasta sekä ylimääräinen yö Tukholmassa, kun olisi voinut lentää suoraan Helsinkiin.

Millaista perillä

Lämmintä, jopa kuumaa; vehreää ja jylhää luontoa. Ihmiset ovat ystävällisiä ja innokkaita auttamaan eikä yölläkään tarvitse pelätä mitään, ei maaseudulla eikä kaupungissa. Ilma oli paikallisten mukaan epätyypillinen toukokuun lopulle: aamupäivisin oli kuumaa, alkuiltapäivästä alkoi ukkostaa ja illaksi ukkoset laantuivat, mutta pilvet jäivät.

Vinkit

Luontokohteisiin pääseminen Bosnia-Hertzegovinassa on lähes mahdotonta julkisilla liikennevälineillä omatoimisesti, siksi autonvuokraaminen on hyvä vaihtoehto. Ajaminen mutkaisilla vuoristoteillä on kuitenkin hermojaraastavaa ja nopeusrajoituksia kannattaa noudattaa: jos vastaantulija välkäyttää valoja, edessä on ratsia. Paikalliset ajavat lujaa ja heille kannattaa antaa suosiolla tietä. Maassa on pari ekomatkailuun erikoistunutta yritystä, jotka auttavat järjestelyissä sähköpostitse mielellään, ja nettisivu viadinarica.com on hyvä tietolähde patikointireiteistä Balkanilla.

Hintataso

Majoittuminen ja ruoka on huomattavasti edullisempaa kuin Suomessa.

Tuliaiset

Turkkilaistyylisiä karamelleja, hamam-pyyhkeitä ja pieniä käsitöitä.

Muuta

Jos vierailee Mostarissa, niin vanhan kaupungin pyöreillä katukivillä kannattaa olla erityisen varovainen! Ne ovat järjettömän liukkaita kuivinakin, saati sitten sateella.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.