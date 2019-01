Reissusa: Vapaaehtoistyö Tansaniassa Kilimanjaron juurella avasi näkymän toisenlaiseen elämään

Vapaaehtoistyö ja heikompien auttaminen on hatun noston arvoinen teko. Mutta asialla on kääntöpuoli. Afrikan maille annettu taloudellinen apu, jota on YK ja EU:n kautta kanavoitu yli 50 vuotta sekä erilaiset länsimaisten valtioiden ja isojen kv-yritysten tukemat kehitysprojektit eivät ole nostaneet apua saaneita maita edes heikompien eurooppalaisten maiden tasolle. Suomi on antanut Afrikan maille riihikuivaa rahaa kehitysavun nimissä parhaimmillaan noin miljardin euron verran vuodessa. Miksi Ulkoministeriöstä ei ole juurikaan kerrottu mahdollisista + merkkisitä tuloksista. Päinvastoin, TV-uutisten ja asiaohjelmien perusteella tiedetään että korruptio rehottaa, viranomaisten ja tuomioistuinten mielivalta on arkea, väkivaltainen poliisi pitää lahjoa jos jotain apua aikoo saada, raaka väkivaltarikollisuus rehottaa, olematon sosiaaliturva ja heikko terveydenhoitojärjestelmä sysäävät tavalliset ihmiset sanomattomaan kurjuuteen mutta samalla hyvin varustetut armeijat sotivat ja tappavat jatkuvalla syötöllä omia kansalaisia ja naapurimaita vastaan. Miksi mikään instanssi ei ole tehnyt rehellistä selvitystä annetusta avusta, raha-avusta, aseavusta, vapaaehtoistyöstä, YK projekteista jne. Mitä ne ovat tuottaneet ja mihin miljardit miljardien jälkeen ovat kadonneet.