Minne matkustin

Sisilia, Giardinia Naxos.

Milloin matkustin

26.5.-9.6.2018.

Matkareitti

Junalla Oulu-Helsinki-Oulu ja Finnairin koneella Helsinki-Catania-Helsinki.

Majoitus

Huoneistohotelli.

Miten varasin

Valmismatka.

Milloin varasin

24.1.2018.

Ketä matkusti mukana

Matkustin yksin.

Matkakulut

Matkan hinta lentoineen ja hotelli 800 € sekä junamatkat 60 €.

Matkan plussat

Giardinia Naxos on sympaattinen pieni kylä, jossa ihmiset ovat ovat ystävällisiä ja vaikka moni paikallinen ei puhu englantia saattavat he intoutua juttelemaan sinulle italiaksi, vaikka sinä et sitä puhuisikaan. Jos kyllästyy rantaelämään, voi lähteä lähimpään suurimpaan kaupunkiin Taorminaan, jossa riittää ihasteltavaa ja nähtävää kuten roomalainen teatteri.

Matkan miinukset

Useampana päivänä oli todella tuulista, mutta säällehän ei voi mitään.

Millaista perillä

Lämmintä oli joka päivä noin 25 astetta. Toisaalta tuuli oli harmittava, mutta se toi myös mukavasti viilennystä kuumiin päiviin. Kuumana päivänä, jos haluaa viileämmät oltavat, kannattaa lähteä tutustumaan Sisilian kuningattareen eli Etnaan. Tulivuoren rinteillä on ihanan viileää ja näky on erikoinen, kun rinteillä on jähmettynyttä mustaa laavaa. Kävin myös tutustumassa Gambinon viinitilaan, mikä oli hieno kokemus.

Matkustin myös paikallisbusseilla Taorminaan sekä Cataniaan. Molemmissa kaupungeissa on paljon nähtävää ja Cataniassa on hyvät shoppailumahddollisuudet. Siestan aikaan, jos satut pieniin kyliin, näyttää kuin ne olisi asumattomia, koska kauduilla ei näy ristin sielua.

Vinkit

Kannattaa vuokrata auto ja kierrellä saarta. Nähtävää ja koettavaa on todella paljon! Cataniassa on todella hienoja vanhoja rakennuksia ja kirkkoja.

Hintataso

Ruoka ravintoloissa on hiukan halvempaa kuin Suomessa. Viini on edullista, lasillinen maksaa noin 3 €. Pitsan saa halvimmillaan 4,5 €:lla.

Tuliaiset

Paikallisia herkkuja ja viiniä.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.