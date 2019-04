"Reissusa: Sveitsissä Skier's Haute Routella edetään suksilla laskien ja skinnaten upeassa maisemassa"

Suuremmoisen sininen taivas meidän kotimme , niin sininen . Sinne ei pahoja tekevät pääsekään . Asumme vuorilla ,iloitsemme elämästä . Ihanan KAUNIS valkoinen lumi niin puhtaan valkoinen . Yhtä valkoinen kuin ihminen jonka synnit Herra Jeesus Messias on pessyt pois . Kuinka kaunista voi olla sininen väri . Se on myös Suomen väri ,täällä on sininen taivas ja kirkkaat tähdet .