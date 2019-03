Reissusa: Serbian Belgrad on vastakohtaisuuksien kaupunki, jossa ruoka ja juoma on turistille edullista

Minne matkustin

Matkustin Serbian pääkaupunkiin Belgradiin.

Milloin matkustin

2.-6.3.2019

Matkareitti

Lensin edeltävänä iltana Vantaalle, jossa yövyin 20rooms -hostellissa. Lento Oslon kautta Belgradiin lähti aikaisin aamulla, mutta Oslossa oli kahdeksan tunnin vaihto, jonka aikana ehti hyvin käydä kaupungilla tutustumassa vallan mainioon naparetkeilyaiheiseen Fram-museoon. Saapuminen Belgradiin oli siis paikallista aikaa kahdeksan jälkeen illalla. Paluumatka lähti Belgradista puolenpäivän jälkeen, ja vaihdon pituus Oslossa oli viisi tuntia, viimeinen osuus Helsinki–Vantaalta Ouluun taittui yöbussilla. Pitkä ja vaivalloinen lentomatka oli halvin vaihtoehto, nopeampia mutta hieman hintavampia yhteyksiä olisi ollut Saksan kautta tarjolla. Kesällä Air Serbia aloittaa suorat lennot Helsingistä ja halvimmillaan Belgradiin pääsee tällöin suorilla lennoilla alle 200 eurolla edestakaisin.

Majoitus

Yövyin Belgradin vanhassa kaupungissa Rooms Konak Mikan -majatalossa, josta merkittävimmät nähtävyydet olivat kävelymatkan päässä.

Miten varasin

Majoituksen varasin booking.comin kautta, lentoja vertailin eri hakukoneiden kautta, mutta lopulta varasin ne Norwegianin omilta sivuilta. Paluumatkan bussiin ostin tarjouslipun matkahuollon sivuilta heti vuoron lipunmyynnin alkaessa tammikuussa.

Milloin varasin

Lokakuussa 2018.

Ketä matkusti mukana

Matkustin yksin.

Matkakulut

Lennot Oulu-Helsinki-Belgrad-Helsinki maksoivat 230 €, bussimatka Helsingistä Ouluun 15 €. Neljä yötä yhden hengen kylpyhuoneellisessa huoneessa maksoi 100 €.

Matkan plussat

Hyvä ja edullinen ruoka ja juoma, ystävälliset ihmiset sekä mielenkiintoiset nähtävyydet. Hiihtolomareissulle ilmasto oli mainio, kylmimpänä päivänä lämmintä oli reilu kymmenen astetta, lämpimimpänä kaksikymmentä. Edullisen katuruuan ja oluen nauttiminen paikallista elämänmenoa sivusta katsellen oli erinomaisen mukavaa.

Matkan miinukset

Belgradin joukkoliikenteessä näkyy se, että kyseessä on Euroopan suurin kaupunki vailla metroa - bussit kulkevat usein jokseenkin epämukavan täyteen ahdettuina. Toisaalta joukkoliikennettä vanhassa kaupungissa majoittuessaan tarvitsee sangen vähän. Jugoslavia-museosta iso osa sattui olemaan matkan aikana remontissa ja näyttelyt olivat esillä supistettuina – Kekkosen Titolle lahjoittama taskumatti ja snapsilasit -setti sekä Rovaniemen lahjoittama leuku olivat kuitenkin nähtävillä supistetussakin näyttelyssä.

Millaista perillä

Belgradissa on tiettyä ristiriitaa, uusia kiiltäviä lasitaloja sekä pieteetillä hoidettuja puistoja ja aukioita, mutta myös paljon sotkua ja ränsistyneisyyttä. Kielimuuria jonkin verran, kauppojen myyjät yleensä osasivat englantia, mutta kioskien ja katuruokamyyjien osaaminen oli heikompaa. Kohtaamani ihmiset olivat kuitenkin ilahduttavan ystävällisiä.

Vinkit

Kalemegdanin historialliseen linnoitukseen pääsee tutustumaan ilman pääsymaksua, ja sieltä on upeat näkymät Sava- ja Tonava-jokien vastarannalle varsinkin auringonlaskun aikaan. Erinomainen paikka mennä omien eväiden kanssa, mutta alueen juotavaa ja naposteltavaa myyvissä kojuissakaan ei varsinaisia turistihintoja ollut käytössä. Muita hyviä kohteita ovat uudehko Serbian kansallismuseo sekä lentokentän lähettyvillä sijaitseva lentokonemuseo, joka tarjoaa mielenkiintoisen konekokoelman erittäin rappioromanttisessa ympäristössä - rakennuksen ja kokoelman ylläpito vaikutti jääneen retuperälle jo pidemmän aikaa.

Hintataso

Belgrad on sangen edullinen kaupunki. Täyttävän paikallisen pikaruoka-annoksen saa eteensä 2–3 €:lla, ja olut siihen kylkeen maksaa 1–1,5 €. Ravintoloiden ruoka-annoksetkin pyörivät pitkälti jopa aivan ydinkeskustassa 3–6 € haarukassa.

Tuliaiset

Pullon paikallista luumuviinaa rakijaa, sekä kirjallisuuden Nobel-voittaja Ivo Andricin kirjan The Bridge on the Drina.

Muuta

Kolmessa kokonaisessa päivässä ehti Sava -joen itärannalla sijaitsevan vanhan kaupungin nähtävyyksiin tutustua kattavasti, mutta Jugoslavian aikaista betonibrutalismia ja modernimpaa kaupunkia tarjoileva Novo Beograd joen toisella puolella tuli nähtyä vain lentokenttäbussin ikkunasta käsin. Syytä on siis tehdä vielä toinenkin matka paikalle.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.