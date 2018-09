Reissusa: Seikkailijan Nepal ja Himalaja ovat kuin toiselta planeetalta

Minne matkustin

Matkakohteena Nepal. Kahden kuukauden fysioterapiaopintojen työharjoittelu, sekä kolmen viikon vuoristovaellus Himalajalla.

Milloin matkustin

2.12.2017-27.2.2018.

Matkareitti

Helsingistä lennot Istanbulin kautta Nepalin Kathmanduun. Nepalista matka jatkui Intiaan opiskelemaan joogaa, joten Nepalista lensimme Intian Delhiin, ja kotiin vasta myöhemmin.

Majoitus

Ensimmäiset kaksi kuukautta kotimajoituksessa nepalilaisessa perheessä. Kolmannen kuukauden majoitus erilaisissa majataloissa Kathmandussa ja vaellusreitin vuoristokylissä.

Miten varasin

Lennot ostin netistä. Muuten varailimme matkoja ja majoituksia reissun päältä.

Milloin varasin

Lennot ostin pari kuukautta ennen lähtöä. Hintoja kannattaa seurailla, sillä ne kallistuvat matkapäivän lähestyessä.

Ketä matkusti mukana

Ensin opiskelukaverini Ilari, jonka kanssa lähdimme Nepaliin suoritamaan fysioterapiaopintojemme viimeistä harjoittelua. Mieheni Tuomas matkusti perässä ja tuli myös kuukaudeksi asumaan nepalilaiseen perheeseen. Kolmestaan teimme kolmen viikon vuoristovaelluksen Himalajan vuoristossa.

Henkeäsalpaavat näkymät Gokyo Rin huipulta. KUVA: Elina Lindroos

Matkakulut

Lennot Helsinki-Istanbul-Kathmandu maksoivat reilu 300 euroa. Omatoimivaelluksen budjetti oli noin 25€/hlö/vrk. Viisumi- ja vakuutuskulut.

Matkan plussat

Matkustaminen täysin erilaiseen kulttuuriin antaa hirveästi. Pääsimme tutustumaan paikalliseen terveydenhuoltoon, kuntoutukseen ja koulutukseen sekä paikallisiin ihmisiin, heidän tapoihinsa ja kulttuuriin. Saimme tuntea olevamme osa perhettä vieraassa kulttuurissa. Iso osa ihmisistä on aika samanlaisia pohjimmiltaan, vaikka eläisimmekin täysin erilaisessa ympäristössä. Huumori, avarakatseinen asenne ja positiivisuus yhdistävät. Kun unohtaa omat ennakkoluulot, pääsee ainutlaatuiseen yhteyteen kielimuurista huolimatta.

Kirsikkana kakussa pääsimme kokemaan aivan huikean kolmiviikkoisen vuoristovaelluksen, keskellä maailman korkeimpia vuoren huippuja. Henkeäsalpaavat maisemat, oman itsensä ylittäminen ja nepalilaisen vieraanvaraisuuden kokeminen olivat ikimuistoisia elämyksiä. Korkeimmillaan kipusimme 5300 metrin korkeuteen Gokyo Rin huipulle, josta avautui maisemat maailman korkeimmalle vuorelle Mount Everestille, Gokyo -järvelle ja Khumbun jäätikölle.

Matkan miinukset

Reissussa podetut vatsataudit. Mutta kun makaat oksennustaudissa vieraiden ihmisten kotona ja huomaat, että he ovat sinusta aidosti huolissaan, kääntyy tautikin lopulta positiiviseksi kokemukseksi.

Nepalin tieliikenne on melko vaarallinen. Tieverkostot ja linja-autot ovat usein erittäin huonossa kunnossa ja matkan teko hidasta.

Millaista perillä

Nepalin pääkaupunki Kathmandu on hektinen sekoitus saasteita, katupölyä, rikasta kulttuuria ja huonoa infrakstruktuuria. Lähes miljoonan ihmisen kaupunki tuntuu turvalliselta. Rikollisuutta on verrattain vähän ja suurin osa nepalilaisista on ystävällisiä ja avuliaita.

Vuoristo on kuin eri planeetalta. Maisemat ovat henkeäsalpaavat: poluilla vastaan tulee jakkeja ja muuleja kuormineen, lapsia kilometrien mittaisilla kouluteillä sekä harvakseltaa muita vaeltajia. Helmikuu sijoittuu vaellussesongin ulkopuolelle. Kelit ovat kylmemmät, mutta sää tyypillisesti hyvin kirkas!

Vinkit

Omatoimimatkan budjetti eroaa huimasti valmismatkapaketin hinnasta, mutta esimerkiksi vaelluksen valmisteluihin ja matkan suunnitteluun kuluu aikaa. Parhaat näkymät löydät, kun lähdet vähintään viikon mittaiselle vaellukselle. Vertaile palveluntarjoajia ja tarkistaa, kattaako matkavakuutuksesi vaelluksen vuoristossa. Nauti, koe ja ole avoin uusille seikkailuille!

Hintataso

Nepal on huomattavasti Suomea ja Eurooppaa halvempi. Paikallista ruokaa saa ravintolasta muutamalla eurolla, mutta länsimaisista ruoka-annoksista turistiravintoloissa saa maksaa enempi. Hostellimajoitus Kathmandussa maksaa keskimäärin 12-15 euroa/2 henkilöä/yö. Vaelluksella majoitusta saa edullisimmillaan eurolla per henkilö, jolloin sitoutuu myös ruokailemaan saman majatalon ravintolassa. Tämä on yleinen käytäntö vuoristokylissä vaelluksen varrella.

Tuliaiset

Buddhalaisen munkin tekemä mandala, joka pääsi paraatipaikalle olohuoneen seinälle. Lisäksi koriste-esineitä kotiin ja upeita valokuvia!

Menisitkö uudestaan

Ehdottomasti menisin, ja tämä olikin minulle jo kolmas kerta Nepalissa.