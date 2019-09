Reissusa: Roomasta leirintäaluemökin vuokrannut Päivi Kinnunen pääsi seuraamaan lempisarjansa Isä Matteon kuvauksia

Minne matkustin

Italiaan Roomaan.

Milloin matkustin

13.-20.6.2019

Matkareitti

Omalla autolla Helsinki-Vantaan lentoasemalle, josta lentäen Roomaan. Vuokrasimme auton Spoleton päiväretkelle, joka maksoi vuorokaudelta n. 170 euroa sisältäen polttoaineet.

Majoitus

Leirintäalue Camping village Roma sijaitsee noin 8 kilometriä keskustasta. Yövyimme mökissä, joka oli eräänlainen kontti, sisältäen kaiken tarpeellisen suihkuineen ja ilmastointeineen. Jääkaappi olisi ollut tarpeen, jotta olisi voinut säilyttää juomia. Paremmin varustelluissa mökeissä sellainen on.

Uima-allas porealtaineen oli ihana ja siinä kävimme useita kertoja viilentelemässä.

Leirintäalue oli siisti ja ympäristö hoidettu viheralueineen.

Miten varasin

Matkat ja majoitus booking.comin kautta.

Milloin varasin

Huhtikuussa 2019.

Ketä matkusti mukana

Aviomies sekä tyttäremme Emmi, joka asuu Kreikassa Kreetalla ja tuli sieltä poikaystävänsä Marko mukanaan.

Matkakulut

Polttoaineet Oulu–Hki–Oulu noin 100 €, auton säilytys lentoaseman parkissa noin 30 €. Lennot Hk–Rooma–Hki noin 600 €. Majoitus Camping village Roman mökissä kahdelta 303 € / 7 vrk.

Matkan plussat

Opiskelen italiaa Oulu-opistossa ja katson televisiosta italiankielisiä ohjelmia. Isä Matteo-fanille oli iloinen sattuma, että sarjan 12. kautta kuvattiin matkamme aikoihin ja teimme päivämatkan kuvauspaikoille Spoleton kaupunkiin. Päähenkilöä näyttelevä Terence Hill on 80-vuotias enkä olisi uskonut, että sarjasta tulisi vielä uusia kausia. Oli myös mukava tutustua kuvauspaikkoihin ja viehättävään Spoleton kaupunkiin.

Parasta kuitenkin oli yhdessäolo oman perheen kesken sekä erityisesti tyttären ja hänen poikaystävänsä tapaaminen.

Matkan miinukset

Isä Matteon kuvauksissa ryhmän manageri kertoi kuvausten jatkuvan myöhemmin kohtauksella, jossa olisi myös isä Matteo. Alkoi sataa ja kuvaukset lopetettiin siltä päivältä ja sarjan päähenkilö jäi näkemättä.

Camping-alueen vastaanotossa oli jatkuvasti jonoa ja asioiden toimittaminen siellä vei runsaasti aikaa. Ravintolan ruoka ei ollut erityisen hyvää, joskus toivat annokset kylminä. Leirintäalueen ulkopuolella ympäristö oli sotkuinen ja roskakorit pursuilivat. Matkoilla ikävänä seuralaisena on nykyisin ilmastonmuutosahdistuspeikko.

Millaista perillä

Hektisen helteistä. Pyrimme käymään paikoissa, joissa en ollut käynyt aiemmilla kerroilla. Mussolinin rakennuttamassa E.U.R. (Espozione Universale di Roma) –kaupunginosassa näkyvin rakennus on tyylitelty neliön muotoinen Colosseum ”Colosseo quadrato”. Erityisen kauniilla protestanttisella Cimitero Acattoligo –hautausmaalla on kauniita patsaita ja surun symboliksi noussut enkeli-patsas. Sinne on haudattu kuuluisia taiteilijoita, kuten Goethe. Edellä mainitut kohteet ovat siitä mukavia, että näissä turisteja on vähemmän.

Kävimme Largo di Torre Argentinalla eli ”kissojen aukiolla”, missä kellarikerroksessa hoidetaan kaltoin kohdeltuja kissoja. Roomassa kissa on hyödyllinen eläin, sillä se hillitsee suurkaupungin rottakantaa.

Pyörähdimme pikaisesti myös ”pakollisilla” Colosseumilla, Totuuden suulla, Trevin suihkulähteellä, Espanjalaisilla portailla, Piazza Navonalla, Vatikaanin aukiolla, Panteonilla, Espanjalaisilla portailla, Piazza Navonalla. Lähinnä pikaisesti ihmettelemässä väen paljoutta. Enemmän aikaa käytimme Savellon appelsiinipuistossa, Santo Stefano Rotondon kirkossa, Palazzo Spadassa, jossa on Borrominin perspektiivi (pylväskäytävä, johon rakennettu optinen harha).

Vinkit

Tee jo kotona matkasuunnitelma valmiiksi. Ruuhkaisesta Roomasta voi etsiä kohteita, joissa väkeä liikkuu vähemmän. Lähietäisyydellä olevassa Tivolin kaupungissa nähtävyyksiä ovat Villa d`Esten ihanat puutarhat, suihkulähteet ja Villa Adriana.

Hintataso

Taksimatka (11 km) maksoi 18 €, metrolippu 1,50 €. Parin kilometrin päässä leirintäalueelta oli halpoja ruokapaikkoja Aurelian alueella, jossa esim. pasta-annos juomineen vain 5 €. Kalliimpia paikkoja olivat mm. Borghesen puisto, jossa mauttomat jäätelöt neljälle maksoivat n. 20 €.

Tuliaiset

Italaista puna- ja valkoviiniä sekä Napolin alueen sitruunalikööriä Limoncelloa.

Muuta

Leirintäalue tarjosi mökkiasumista Roomassa keskustan tuntumassa, jossa uima-allas toimitti järven virkaa, piha-alueella oli hoidettuja nurmikoita ja istutuksia.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.