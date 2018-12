Reissusa: Oululaisia lukiolaisia kävi pikaisella historian ja uskonnon opintomatkalla Roomassa

Minne matkustin

Matkustin Roomaan, Italiaan koulun järjestämällä historian ja uskonnon opintomatkalla.

Milloin matkustin

5.-9.10.2018

Matkareitti

Ensin lentokoneella Helsinkiin ja sieltä lentokentän Burger Kingin kautta lennolle Roomaan. Kentältä seuruettamme tuli hakemaan paikallinen rämisevä vuosikertabussi. Takaisin tullessa sama toistui vastakkaisessa järjestyksessä.

Majoitus

Majoituimme paikallisten nunnien pitämässä Suore Di Cristo-hotellissa. Vastaanotto oli oikein ystävällinen ja englannilla pärjäsi oikein hyvin.

Miten varasin

Matkan varasivat reissulle mukaan lähteneet opettajat, jotka myös huolehtivat myös kaikista muista järjestelyistä.

Milloin varasin

Matka varattiin viime kesän alussa.

Ketä matkusti mukana

Opintomatkaseurueeseemme kuului kaksi opettajaa ja itseni lisäksi 15 muuta lukion opiskelijaa Oulusta.

Matkakulut

Hintaa matka- ja majoituskuluille tuli yhteensä 506,50 €, joista 315 € lentoihin, 160 € hotelliin. Ruokiin ja muihin menoihin rahaa meni ehkä hieman alle 100 €. Vierailemiemme kohteiden opastus- ja pääsymaksut tuli lopulta maksamaan vain 29 €, sillä moni kohde, kuten Colosseum ja Pantheon olivat ilmaisia.

Matkan plussat

Parasta matkalla oli tietenkin kaikki vierailemamme nähtävyydet. Kuten melkein kaikki Roomaan matkustavat turistit, kiersimme Rooman tunnetuimmat kohteet joihin lukeutuu monet kirkot ja antiikin ajan jäänteet. Nähtävää oli jopa niin paljon, että päivän jälkeen silmät olivat turrat kaikesta siitä historian määrästä. Ruoka, joka koostui kiireen keskellä lähinnä pitsasta, oli myös hyvää, mutta en uskalla mennä sanomaan, että syömäni lasagneannos olisi ollut parempaa kuin kotona mummoni valmistama.

Matkan miinukset

Kaduilla leijaili melkeinpä ainainen roskien löyhkä, ja kaupunki oli muutenkin hyvin likainen. Roskia pystyi löytämään jopa suosituimmista turistikohtaista, mikä antoi maasta hieman huonon vaikutelman. Joissain ravintoloissa palvelu oli myös hyvin epäkohteliasta. Hotellin aamiainen oli suomalaisen makuun hieman liian makea kakkuineen ja piirakoineen.

Millaista perillä

Kaksi ensimmäistä päiväämme Roomassa oli lämpimiä ja sateisia. Loppumatkasta yllettiin jopa hellelukemiin. Rooma ei ole loikoilijan lomakohde, sillä monena päivänä kävelyä tuli yli 20 km. Rooman keskusta on hyvin tiivis ja nähtävyydestä toiseen pääsi hyvin kävellen. Illalla kaduilla hoiperteli epäilyttävältä näyttäviä henkilöitä, mutta pääkaduilla ja poissa puistoissa pysyteltäessä illat sujuivat ongelmitta.

Vinkit

Roomaan matkustettaessa kannattaa varata ainakin viikon reissu, sillä nähtävää on todella paljon. Jalkoihin kannattaa laittaa kunnon kengät, sillä rakkojen vaara on todellinen. Syksy on oiva aika matkata Roomaan, jos haluaa välttyä kesän paahtavalta auringolta ja moninkertaisilta turistimassoilta.

Hintataso

Ruoka-annokset olivat keskustan turistialueilla hieman yli kympin, mutta pitsaa sai kunnon ravintolasta Suomen pitsojen hinnalla, eli noin 7-9 €. 1,5 L jääteetä maksoi alle euron. Gelatokuppi 2,5 € ja metrolippu 1,5 €. Monissa nähtävyyksistä ei ollut ollenkaan pääsymaksuja, mutta yleisesti ne olivat noin alle 5 €. Vatikaanissa opastus- ja pääsymaksut olivat hieman kalliimpia; noin 20 €.

Tuliaiset

Noin 500 puhelimella otettua kuvaa, magneetti, keksejä, pastaa ja pari pientä kiveä ja tammenterhoa. Lähtipä mukaan myös hotellin saippuat ja shampoot :)

Muuta

Olimme perillä Roomassa vain kolme kokonaista päivää, joten emme kerenneet tutustua kuitenkaan ihan kaikkiin kaupungin nähtävyyksiin, kuten Forum Romanumiin ja antiikin kylpylöihin. Sain itse kuitenkin tarpeeksi nähtävää ja lämpöä Suomen kylmyyteen verrattuna. Opin myös paljon Rooman historiasta, uskonnosta ja kulttuurista. Matkustaminen avartaa, ja sitä tämä matka todellakin teki.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.