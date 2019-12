Reissusa: Oululainen naiskuoro Ultima Thule toi kuorokisamatkalta Italian Gardalta tuliaisina kultaa ja hopeaa

Minne matkustin

Italia: Riva di Garda – Milano – Nizza – Santa Margherita – Dolceacqua – San Gimignano – Castellina di Chianti Siena – Bergamo – Como – Milano.

Milloin matkustin

12. – 30.10.2019

Matkareitti

Lento, bussi, juna, auto.

Majoitus

Hotelli, Airbnb, B&B.

Miten varasin

Pääosin omatoimimatka.

Milloin varasin

10.10.2018

Ketä matkusti mukana

Riva di Gardalla seurueen koko 57 henkilöä koostuen Naiskuoro Ultima Thulesta tukijoukkoineen. Milanossa Anne Hirvensalo ja Eero Niemelä, joka loppumatkan seurana Nizzasta alkaen.

Matkakulut

Lennot Milanoon 530 €, Gardan hotellipaketti 320 €; Airbnb 35 €; B&B-majoitukset 40–50 €, hotellit 30–50€.

Matkan plussat

Parasta matkalla seikkailu! Uudet, ennen kokemattomat paikat, upeat maisemat, ihana ruoka, ystävälliset ihmiset, aurinko ja ukkosmyrskyt, meren tyrsky, viinilaaksojen rauha, vanhat pittoreskit kaupungit.

Matkan miinukset

Ainoa pettymys autovuokraamon kinkkinen palvelunpalvelu, joka tökki joka asiassa.

Millaista perillä

Aurinkoa, lämpöä, vaihtelevia maisemia, upeaa ruokaa, erinomaista kahvia, taidetta, historiaa!

Vinkit

Majoituksia on helppo varata paikan päällä; vaihtoehtoja on runsaasti. Matkustaminen lokakuussa on hyvä vaihtoehto; ei turistikaaosta ja hintataso on alhaisempi. Muutama sana italiaa auttaa ihmeesti; palvelu entistäkin ystävällisempää.

Hintataso

Hintataso vaihtelee kohteen mukaan. Pikkupaikoissa illallisen sai parilla kympillä ja espresson eurolla. Turistikohteissa on turistihinnat; Suomen tasoa lähes.

Tuliaiset

Madagaskarin pippuria Nizzasta; julisteen Marc Chagallin museosta ja runsaasti voimaa selättää loppusyksyn kaamos. Ja kultaa ja hopeaa kilpailusta!

Muuta

Reissu oli myös kilpailumatka. Naiskuoro Ultima Thule kilpaili Gardalla kansainvälisessä kuorokilpailussa ja sai naiskuorosarjassa kultaa ja kirkkomusiikkisarjassa hopeaa.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.