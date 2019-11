Reissusa: Omin päin rinkkamatkalla Reunionin ja Mauritiuksen korallihiekkarannoilla ja vehreissä vuoristoissa

Minne matkustin

Matkustin Reunionille ja Mauritiukselle.

Milloin matkustin

10. – 24.10.2019

Matkareitti

Matkustin lentämällä Hki – Pariisi – Reunion. Paikan päällä matkustin paikallisilla busseilla reittiä Saint Denis – Cilaos – St Pierre – Anse de Cascades. Reunionilla busseilla liikkuminen on halpaa ja helppoa. Reunionilta lensin Mauritiukselle. Mauritiuksella liikuin myös paikallisilla busseilla. Hinnat ovat edullisemmat kuin Reunionilla, mutta aikatauluja ei tunnu kukaan tietävän. Mauritiuksella liikuin saaren etelä osassa reitillä Mahebourg – Surinam – Le Morne – La Gaulette.

Majoitus

Majotuin hostelleissa, majataloissa ja hotelleissa.

Miten varasin

Omatoimimatka, mutta varasin lennot Kilroyn kautta.

Milloin varasin

Keväällä 2019.

Ketä matkusti mukana

Matkustin yksin.

Matkakulut

Lennot: Hki – Pariisi n. 140€. Pariisi – Reunion n. 250€. Reunion – Mauritius n. 250€.

Majoituksista maksoin 18 – 32 € / yö.

Matkan plussat

Molemmilla saarilla luonto on uskomattoman kaunista. Sisämaat on vehreitä ja vuoristoisia ja rannikoilla on korallihiekkarantoja, palmuja ja turkoosia merta. Paikalliset on vilpittömästi ystävällisiä ja molemmissa maissa on turvallista matkustaa yksin.

Matkan miinukset

Pariisin lentokentälle päästyä sain kuulla, että iltalentoni oli peruuntunut lentoyhtiön konkurssin takia. Nukuin yön kentällä ja olin yhteydessä Kilroyhin seuraavana aamuna, joka onneksi järjesti minulle uudet lennot jo iltapäivälle. Suora lento vaihtui kolmeksi lennoksi ja siten lomani Reunionilla lyheni. Perille päästyä rinkkani oli jäänyt matkan varrelle ja lentokentältä luvattiin soittaa heti kun se saapuu. Lopulta sain sen sitten takaisin vasta kun lentoni lähti Mauritiukselle.

Millaista perillä

Vietän yleensä pari päivää samassa paikassa ja jatkan sitten matkaa eteenpäin. Päivät kuluu paikkoja kierrellessä, paikallisia ruokia maistellessa ja usein hostelleissa tutustuu uusiin ihmisiin joiden kanssa tulee vietettyä aikaa.

Vinkit

Molemmat saaret on tunnettuja luksushotelleista, mutta myös budjettimatkailu on mahdollista. Leirintäalueita löytyy molemmilta saarilta ja Mauritiuksella saa telttailla yleisillä rannoilla ilmaiseksi. Katuruokaa saa ostettua parilla eurolla ja hostelleista löytyy keittiö, joissa voi itse kokata halutessaan. Paras tapa tutustua saariin olisi auton vuokraaminen, mutta saarilla yleistä on myös liftaaminen. Aina kun olin kävelemässä kylien ulkopuolella, autot pysähtyivät ja kyselivät minne olin menossa ja tarvinko kyytiä.

Hintataso

Reunionilla hintataso oli samaa luokkaa kuin Suomessa. Julkinen liikenne ja alkoholi on halvempaa. Mauritiuksella voi lomailla edullisemmin.

Tuliaiset

En ole vielä ostanut mitään tuliaisia. Matka jatkuu Madagaskarille Mauritiukselta!

Muuta

Molemmilla saarilla mahtavaa on lyhyet välimatkat ja monipuolinen luonto. Reunionilla paikalliset eivät puhuneet englantia juuri ollenkaan mutta Mauritiuksella selvisi jo hyvin ilman ranskan kieltä.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.