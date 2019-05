Reissusa: Monipuolinen Lontoo onnistuu tarjoamaan aina jotakin uutta ja näyttää sen, mikä on vasta tulossa Suomeen

Minne matkustin

Lontooseen.

Milloin matkustin

23.-27.3.

Matkareitti

Lentäen Oulu-Helsinki-Lontoo (Gatwick). Kentältä paikallisjunalla kaupunkiin.

Majoitus

Hotelli oli proomu Thames-joessa ankkurissa uudehkolla Docklandin alueella. Huoneet/hytit olivat pieniä, mutta siistejä. Ystävällinen ja osaava henkilökunta oli pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytyneitä nuoria. Hotelli käytti vain paikallisia tuotteita ja raaka-aineita sekä paikallisten pienyrittäjien palveluita. Hotellitoiminnan voitto menee hyväntekeväisyyteen.

Miten varasin

Lennot netistä lentoyhtiön sivulta. Hotelli soittamalla suoraan hotelliin.

Milloin varasin

Lennot viime syksynä, hotelli helmikuussa.

Matkakulut

Lennot 150 €. Lentokenttäkuljetukset 20 €. Majoitus 40 € per huone / yö sis. englantilaisen aamiaisen.

Matkan plussat

Lontoossa on niiiin paljon tarjottavaa. Kaunis sateeton puolipilvinen kevätilma kaikkina päivinä, mikä ei ole niin tavallista.

Matkan miinukset

Ihan liikaa liikennettä, melusaastetta, hälinää, ruuhkia, ilmansaasteita, epätasa-arvoa, rikollisuutta ja turvattomuutta.

Millaista perillä

Thames-joen yli Docklandista Greenwichiin vievältä köysiradalta on huikeat näkymät kaupungin yli. Greenwich Cutty Sarkin ympärillä on kiva, tunnelmallinen, rauhallinen ja siisti pienehkö kylä. Sen laidalla on iso puistoalue, jossa järjestetään konsertteja ja tapahtumia. Kukkulan laella kuninkaallisen observatorion ja 0-meridiaanin äärellä turistit haluavat kuvauttaa itsensä toinen jalka itäpuolella ja toinen länsipuolella.

Tuuli heitti jalkoihini lentolehtisen, jossa mainostettiin juoksutapahtumaa ”London Landmarks”. Pakkohan se puolimaraton oli käydä hölkkäämässä. Reitti vei kaupungin tunnetuimpien nähtävyyksien ohi. Hieno tilaisuus nähtävyyksien katseluun eri perspektiivistä ja kivassa seurassa.

Lounas Iso-Britannian ainoassa kahden Michelin-tähden gastropubissa oli mannaa sielulle, silmille ja makunystyröille. Palvelu oli huomaamattoman tyylikästä. Paikan hienoudesta huolimatta olo ei ollut jäykkä eikä vaivautunut. Myös lompakko kiitti positiivisesti.

Pakollisiin minulla kuuluu käynti Harrodsilla ja vastakohtaisesti Primarkilla, lounas ja konsertti St Martinin kirkolla, nurkkapubit ja musikaali sekä jalkapallo-ottelu.

Vinkit

Osta netistä etukäteen Visitor Oyster -kortti. Sillä saat halvempia matkoja metrolla, onnikalla, paikallisjunilla (myös lentokenttäjuna) sekä osalla lautoista. Lisäksi kortilla saa alennuksia valikoiduista tuotteista ja palveluista.

Nappaa kentältä mukaan ilmaiset London Planner, London Guide ja What’s on. Niissä on kaikki mitä tarvitset tietää tapahtumista ja paikoista. Ilmestyvät kuukausittain.

Sää on arvaamaton, sateet ovat yleisiä. Tee kaksi päiväsuunnitelmaa; mitä teet, jos sataa tai ei sada.

Tutustu lähiöihin, jotka ovat kuin pieniä kaupunkeja. Jokaisella on oma luonteensa.

Hintataso

Rahaa saa menemään jos haluaa, ei tee vertailuja eikä viitsi poiketa syrjäkadulle. Punnan kurssi ei ole tällä hetkellä kovin huono (1£ = n. 1,15 €) joten se hieman huojentaa hintoja. Hintataso on suunnilleen sama kuin Suomessa.

Tuliaiset

Pakolliset Crunchiet lapsille, kuten aina. Lisäksi kivoja, mutta hauskoja ja tarpeellisia vaatteita. Prinsessalle kesäkivaa.

Muuta

Lontoossa voi aistia historiaa ajalta ennen kuin Suomessa edes oli asutusta, mutta samalla myös ilmapiiriä, joka on vasta tulossa Suomeen.

Lontoo on maailmanhistorian, politiikan ja kulttuurin yksi merkittävimpiä kaupunkeja. Kymmeniä kertoja Lontoossa käyneenä löydän aina jotakin uutta. Ja aina haluan piipahtaa sinne uudelleen.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.