Reissusa: Monipuolinen, kaunis ja paljon kehuttu Berliini lunastaa kaikki odotukset ja enemmänkin

Minne matkustin

Berliini, Saksa.

Milloin matkustin

14.-18.2.2019

Matkareitti

Finnairilla Helsingistä Berliiniin Tegelin lentokentälle.

Majoitus

Yövyimme ystävämme luona Friedrichsheinissa.

Miten varasin

Omatoimimatka. Etsimme lennot momondo.fi-sivuston kautta.

Milloin varasin

30.1.2019

Ketä matkusti mukana

Leo Åström.

Matkakulut

Maksoimme ainoastaan matkoista. Edestakaiset lennot maksoivat 80 euroa.

Matkan plussat

Sää oli aurinkoinen ja helmikuun viikonlopuksi hyvin lämmin. Ihmiset olivat ystävällisiä ja nähtävää riitti.

Matkan miinukset

En pettynyt mihinkään.

Millaista perillä

Berliini on jättimäinen kaupunki täynnä nähtävää. On mahdotonta nähdä kaikkea yhdellä reissulla. Kaupunki koostuu erilaisista alueista, joista tutustuimme parhaiten Friedrichsheiniin. Puissa ei ollut vielä lehtiä; kaupunki on taatusti paljon kauniimpi kesäisin. Näimme kuitenkin paljon kauniita seinämaalauksia ja kiinnostavia rakennuksia täynnä kulttuuritoimintaa. Berliinissä on helppo olla kasvissyöjä. Ravintoloissa ja ruokakaupoissa oli paljon vegaanisia vaihtoehtoja. Paikka on täynnä söpöjä kahviloita ja persoonallisia baareja. Kaupunkipyörien vuokraaminen oli helppoa – tarvitsi vain ladata sovellus puhelimeen!

Vinkit

Kannattaa lueskella etukäteen vinkkejä ja ideoita Berliinin visiitille esimerkiksi blogeista. Kaupungin suuruus ja mahdollisuuksien määrä voi tuntua muuten liialliselta. On parempi valita muutama kiinnostava juttu ja keskittyä niihin. Berliinin vahvuuksia ovat musiikkitapahtumat ja muut kulttuuritapahtumat, kirpputorit, yökerhot ja tietysti historialliset nähtävyydet.

Hintataso

Berliini on hieman Suomea halvempi kaikin puolin.

Tuliaiset

Suklaata ja itselleni 90-luvun tuulitakin (ne ovat tulossa muotiin!)

Muuta

Berliiniä kehutaan paljon ja voin sanoa, että kaikki kehut pitävät paikkansa.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.