Reissusa: Maisemat ovat kuin toiselta planeetalta, Suomeakin kalliimmassa Islannissa happy hour säästi konkurssilta

On mieltä avartavaa tutustua ihan erilaiseen maisematyyppiin. Islannin maaperä on tuliperäistä, karua -puita on hyvin vähän. Islannissa tuntuu välillä, kun olisi kuussa, kun ajelee laavakenttien välissä. Sää muuttuu minuuteissa sateisesta aurinkoiseen. Ja tukka hulmuaa tuulen tuivertaessa.