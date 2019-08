Reissusa: Luontoa parhaimmillaan sekä maahisia ja itikoita Paltamon Kivesvaaran huipulla sijaitsevassa Jättiläisenmaassa

Minne matkustin

Paltamon Kivesvaaran huipulla sijaitsevaan Jättiläisenmaahan. Kyseessä on vuonna 2012 entisen laskettelukeskuksen paikalle perustettu elämys- ja majoituskeskus.

Milloin matkustin

21.-23.6.2019

Matkareitti

Autolla Oulu–Kivesvaara–Oulu.

Majoitus

Jättiläisen rakentamassa linnunpöntössä.

Miten varasin

Majoitus varattiin booking.comin kautta.

Milloin varasin

10.3.2019

Ketä matkusti mukana

Aviomieheni Petteri.

Matkakulut

Bensat noin parikymppiä, kaksi yötä linnunpöntössä 218€, aamiainen kahdelle hengelle sunnuntaiaamuna 24€.

Matkan plussat

Jättiläisenmaa on mystinen maahisten ja muiden satumaisten olentojen maailma, joka sijaitsee vain reilun tunnin ajomatkan päässä Oulusta. Kainuun korpimetsien keskeltä noin kolmensadan metrin korkeuteen nousevan Kivesvaaran huipulla pääset aistimaan Suomen luontoa parhaimmillaan. Täällä jos jossain stressitasot laskevat ja arjen kiireet unohtuvat.

Matkan miinukset

Mikään ei ollut huonoa. Ainoastaan itikoita ja paarmoja olisi voinut olla vähemmän.

Kivesvaaran huipulta avautuu huikea maisema. KUVA: Anna Nyberg

Millaista perillä

Jättiläisenmaassa tarjolla on useita erilaisia yöpymismahdollisuuksia, joista ehdottomasti mielenkiintoisin vaihtoehto on kahdeksanneliöinen kahden hengen maisemamaja eli linnunpönttö. Linnunpöntön ikkunasta on esteetön näkymä suoraan rinteeseen päin ja maisemia voi ihailla vaikka sängyllä makoillen. Etualalla kimmeltää Kivesjärvi ja kauempana horisontissa siintää Oulujärvi. Sateen ja ukkosen jälkeen keskiyön aurinkoa ihastellessa hengitys suorastaan salpautuu luonnon kauneudesta. Miten ihmeellinen onkaan Suomen luonto.

Vinkit

Lähimpään kauppaan on matkaa yli 20 km, joten tämä on hyvä huomioida muonitusta suunnitellessa. Linnunpöntössä on pieni jääkaappi ja alueella on viihtyisä grillikatos eli nälkää ei tarvitse nähdä. Lisämaksusta on mahdollista tilata herkullinen, kotimaisista raaka-aineista valmistettu aamiainen, jolle perinteiset hotellien tusina-aamiaiset häviävät sata-nolla. Mikäli pieni linnunpönttö tuntuu liian eksoottiselta majoitusvaihtoehdolta, on tarjolla myös isompia luksuspönttöjä omalla saunalla ja keittiöllä.

Tuliaiset

Levännyt mieli ja lukuisia itikanpuremia.

Muuta

Kivesvaaran laelta avautuvia maisemia voi ihailla näköalatasanteella tai patikoimalla merkittyjä retkeilyreittejä, joita alueelta löytyy neljä. Ehdottomasti tutustumisen arvoinen kohde on kivinäyttely. Noin 300 metrin pituisen polun varrelle on koottu esille yli neljäkymmentä kivinäytettä. Mistään pienistä kivistä ei ole kyse vaan suuret järkäleet esittelevät mielenkiintoisella tavalla Suomen ja erityisesti Kainuun kallioperän historiaa ja koostumusta. Knoppitietona kerrottakoon, että Kivesvaaran rinteiltä on löytynyt ihka oikea meteoriitti vuonna 1968. Lisävinkkejä alueen aktiviteetteihin kannattaa kysellä Jättiläisenmaan ystävälliseltä omistajapariskunnalta.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.