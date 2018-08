Reissusa: Kesäinen roadtrip Pohjois-Norjan Lofooteille

Lofootit on mitä upein matkakohde . Kaksi kertaa olen käynyt opastetulla bussimatkalla ja kokemus on ollut hyvä. Mukava katsella upeita maisemia oppaan kertoessa alueen historiasta. Majoitukset ja ruokailut on järjestetty valmiiksi. Ammattikuski huolehtii, että matka sujuu turvallisesti. Voisin lähteä vielä käymään. Suosittelen.