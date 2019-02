Reissusa: Kansainväliseksi Yogiksi opiskellut Riika sai kehon ja mielen tasapainoa joogamatkaltaan Intiaan

Minne matkustin

Matkustin Intiaan joogaleirille Uttarakhandissa olevaan Rishikeshin kaupunkiin, jota myös kutsutaan maailman joogapääkaupungiksi.

Milloin matkustin

3.-28.1.2019.

Matkareitti

Lensin Finnairin lennolla Delhiin, jossa ystäväni olivat minua vastassa. Jatkoimme matkaa autolla Pohjois-Intiassa, Ganga-joen äärellä, Himalajan lähellä sijaitsevaan Rishikeshiin. Matka Delhistä kesti yli yhdeksän tuntia, mutta mukavassa seurassa se kului rattoisasti!

Majoitus

Rishikeshissä on lukemattomia joogakeskuksia, Ashramejaja. Omani oli nimeltään Lakshman Jhula. Se oli nimetty sillan mukaan jossa keskus sijaitsee. Vaatimatonta ja edullista majoitusta. Noin kymmenellä eurolla/pvä saa nukkumapaikan, ruuan ja aamu- sekä iltajoogaopetukset.

Miten varasin

Varasin suoraan yhteyshenkilöltä, johon tutustuin, kun aikaisemmin suoritin 200 päivän joogaopettajakoulutuksen ja valmistuin kansainväliseksi Yogiksi.

Milloin varasin

Reissuni varsin syksyllä 2018.

Ketä matkusti mukana

Matkustin yksin Delhiin ja Delhistä mukanani matkustivat Ganesha, Preet ja Sharon, jolta varasin majoituksen.

Matkakulut

Finnairin lento Hki-Delhi 570 € ja takaisin tarjous 405 €. Matkan suurin menoerä yhteensä 975€, mutta suorat lennot olivat tälläkertaa valintani perusta.

Matkan plussat

Matkan aihe eli jooga ja meditointi olivat minulle mieluisinta, mutta toki ystävien näkeminen ja ympäristöstä nauttinenkin oli tärkeää. Rishikeshissä, Ganga-joen varrella on lukemattomia kasvisravintoloita eikä alkoholia ole saatavilla koko kaupungissa. Näin myös keho puhdistautuu mielen lisäksi. Kävimme myös patikoimassa Himalajalla ja se on aina ikimuistoinen kokemus. Kanoottiretkelle Ganga-joelle pääsin ensimmäistä kertaa ja oli mukava kokea jotain uutta!

Matkan miinukset

Huonoa on pitkät välimatkat ja tietenkin Intialainen katukulttuuri, melu ja saaste Delhissä. Rishikeshissä ruokaa varastelevat apinat hermostuttivat aluksi mutta niihinkin tottui pian.

Millaista perillä

Rishikesh on kaunis ja monipuolinen, Intian ainoa kastiton kaupunki. Siellä voi vaikkapa telttailla upeissa maisemissa Ganges eli Ganga-joen suistossa, Jimalajan poluilla tai vehreissä puistoissa, joissa on upeita suihkulähteitä. Siellä on siistiä ja turvallista useampaan muuhun kaupunkiin verrattuna. Eurooppalaisiakin kasvisravintoloita ja kahviloita on kaupungissa, jos joku niitä kaipailee. Illat viilenevät mukavasti ja jooga-ajat aamuviidelta ja iltakuudelta sai suorittaa raikkaassa ja puhtaassa ilmassa, lämpötila ei kesäöinäkään ole tukahduttavan kuumaa.

Vinkit

Luonto tarjoaa parastaan ja kun siihen yhdistää mielen ja fyysisen tasapainon löytymisen kukan ei palaa matkaltaan väsyneenä. Kannattaa tutustua muinaiseen intialaiseen lääketieteeseen Ayervedaan. Se koostuu hieronnasta, makujen sopusuhtaisesta ruokavaliosta ja kasvispohjaisista lääkkeistä. Temppelirypäs kaupungin liepeillä on tutustumsen arvoinen kohde. Swarg Ashraham on upea ja rakastettava paikka, jonne kokoontuvat useat merkittävät Yogit ja Rishit eli pyhät miehet; tietäjät ja selvännäkijät.

Hintataso

Hinnat ovat erittäin edullisia Suomeen verrattuna. Syöt muutamalla eurolla juhla-aterioita ja ellet halua yöpyä Ashrameissa, niin hotellihuoneen saa tasosta riippuen 10-30 eurolla. Opastetut retket maksavat muutaman euron ruokineen. Pullovesi on suhteessa kalleinta, noin 50 senttiä ja sitä on syytä olla aina mukana.

Tuliaiset

Tuliaisina toin itselleni kevyen ja puhtaan mielen sekä terveen ja levännen kehon. Mausteita, yrttejä ja aitoa Himalajan suolaa tuomisina ystäville ja sukulaisille kauniiden huivien kera.

Muuta

Jos haluaa panostaa matkallaan luontoon, puhdistautumiseen ja mielen kirkkauteen niin Rashikesh on juuri oikea paikka. Jos taas etsii jotain muuta niin silloin suosittelen matkaa esimerkiksi Benidormin humuun.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.