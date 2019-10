Reissusa: Kaksi viikkoa 10-vuotishäämatkalla kiireisten ihmisten, mutta rennon letkeässä New Yorkissa

Minne matkustin

10-vuotishäämatkalle Pohjois-Amerikkaan New Yorkiin.

Milloin matkustin

30.8. – 14.9.2019

Matkareitti

Lentämällä Oulusta Helsingin kautta New Yorkiin.

Majoitus

Hotellissa New Yorkin Midtownissa.

Miten varasin

Tein tarjouspyynnön matkatoimistoon, jonka ehdotuksista valitsimme meille sopivimman hotellin ja aikataulut.

Milloin varasin

27.11.2018

Ketä matkusti mukana

Olimme reissussa kahdestaan mieheni Petrin kanssa.

Matkakulut

Lennot ja hotelli 3070 €/hlö, ESTA-hakemus 13 €/hlö, kaupunkivero hotelliin yhteensä 450 € kahdelta viikolta.

Vapaudenpatsas ja lentokone. KUVA: Heli Anttila

Matkan plussat

New Yorkissa oli ihanan paljon nähtävää ja koettavaa. Kävimme monissa nähtävyyksissä ja turistiajeluilla 7 päivän New York Passeilla, ne maksoivat itsensä moninkertaisesti takaisin. Oli huikeaa nähdä elokuvista ja sarjoista tuttuja maisemia ja rakennuksia. Parasta oli hääpäivänä nähty Moulin Rouge -musikaali Broadwaylla.

Matkan miinukset

Joka kadun kulmassa oli turistibussilippujen kaupittelijoita, jotka alkoivat muutaman päivän jälkeen jo ärsyttää. Reissun jälkeinen jetlag oli yllättävän rasittava. Meni viikko, että elimistö palautui normaaliin vireystilaan.

Millaista perillä

Lämmintä oli 25-32 joka päivä. New Yorkereilla on koko ajan kiire, mutta ihmiset olivat ystävällisiä ja tunnelma oli yllättävänkin leppoisa ruuhkiin ja jonoihin nähden. Kaksi viikkoa oli sopiva aika olla reissussa kahdestaan, ehti nähdä paljon, mutta ehti tulla jo vähän koti-ikäväkin.

Vinkit

Kannattaa osallistua The Ride turistibussikierrokselle, jonka oppaina toimii koomikkoja ja matkan varrella on kaikenlaisia yllätyksiä. Jokiristeily auringonlaskun aikaan on mieleenpainuva kokemus. Hotelli kannattaa varata läheltä Times Squarea, koska siitä on sopiva matka kävellä useisiin nähtävyyksiin ja Central Parkiin.

Hintataso

Pääosin yhtä kallista tai kalliimpaa kuin Suomessa. Esimerkiksi aamupala maksoi noin 10-15 € /hlö, riippuen siitä kuinka nälkäinen oli. Liput musikaaliin 210 € /hlö, 7 päivän New York Pass 250 € /hlö.

Tuliaiset

M&M karkkeja, Victoria’s Secretiltä kosmetiikkaa ja pitsiä, NY Rangersin lippikset, satoja valokuvia ja muistoja loppuelämäksi.

Muuta

Positiivinen asenne auttaa pitkissä jonoissa ja ainaisissa turvatarkastuksissa.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.