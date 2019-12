Reissusa: Ikimuistoinen roadtrip halki Yhdysvaltojen – itärannikolta länsirannikolle 8000 kilometriä Nissan Armadalla

Minne matkustin

Road-trip USA:n halki itärannikolta länsirannikolle, yhteensä 17 osavaltion läpi.

New Yorkin vilinä ja monimuotoisuus olivat ensimmäisiä maistiaisia mitä Jenkkilä karavaanari-viisikollemme tarjosi ja NYC ainutlaatuinen kokemus, jonne helppo palata uudestaan ja uudestaan. Muutaman kaupunkilomailupäivän päätteeksi painettiin vuokra-auton nokka kohti Deep Southia. Matkan varrelle osunut Washington DC:n seesteinen meininki ja monen kilometrin mittainen avara National Mall kyllä upposi tosi hyvin. Lousianaa riepotellut Barry väistyi sivuun ja matkaa tohdittiin jatkaa edelleen alaspäin.

Teksasissa pulikoitiin Krause Springseillä. KUVA: Sami Mustonen

New Orleans osoittautui yhdeksi reissun kohokohdista. Bourbon Streetillä vastaan saattoi tallustaa mitä tahansa maan ja taivaan väliltä live jazzin raikuessa melkein joka toisessa pubissa, hellettä +35, ilmankosteus sata – kokemusta ei voi verrata mihinkään aiempaan. Värikästä elämänmenoa ehdittiin seurailla pari–kolme päivää ennen kuin käännettiin suunta Country-musiikin tahdittamana länteen.

Teksasissa käytiin mm. pulikoimassa Krause Springseillä ja tanssahtelemassa paikallississa lavatansseissa uikkareissa... Ison osavaltion ylittämiseen täytyy istua melekosesti auton ratissa ja silmänkantamattomiin ulottuvat tuulivoimalapuistot, asemainokset ja Lone Star vaakunat tulevat tutuiksi. Amarillolle kuuluisten aamu ”äijä” steakien jälkeen ylitettiin New Meksikon raja legendaarista Road 66 körryytellen.

Santa Fen kautta suunnattiin Coloradoon, joka tarjosi täysin erilaisia maisemia, kuumottavia vuoristoreittejä 10000 jalan korkeudessa, mahtavia ukkosmyrskyjä ja lumihuippuisia vuoria. Matka jatkui monista leffarooleistakin tunnetun Monument Valleyn läpi kauniiseen Mesa Verden kansallispuistoon ja siitä häkellyttävän hienoon Zionin kansallispuistoon Utahissa. Arizonassa oltiin tuupertua kuumuudesta Horseshoe Bendillä, ihailtiin kauniin usvaista auringonlaskua Grand Canyonilla, vältyttiin metsäpalolta Flagstafissa ja myöhemmin vierailtiin 1970-luvulla perustetussa, 50-150 asukkaan Arcosanti kaupunkikokeilu ympäristössä.

Las Vegas on portti länsiosaan mannerta. Kaksi yötä riitti mainiosti ja mesta on kyllä maineensa arvoinen. Talo voittaa aina -käsite tuli myös harvinaisen selväksi! Kasinoiden vilinän ja paahtavien +45 helteiden jälkeen matka jatkui Calico Chost Townin kautta Los Angelesiin, jossa erityisesti Venice Beach / Santa Monican ranta kolahti todella positiivisesti. Uusin Lion King legendaarisessa Chinese Theaterissa ja päivä Universal Studios Hollywoodissa olivat reissun kohokohtia. Los Angelesissa törmättiin reissun ensimmäisiin kunnon ruuhkiin.

Henkeäsalpaava Drand Canyon. KUVA: Sami Mustonen

Parin päivän jälkeen tie vei pohjoiseen viehättävää rantatie California State Route 1:stä pitkin reissun viimeiseen etappiin San Fransiscoon. Erinomaisesti vajaan kuukauden ja yli 8000 kilometriä palvelleen Nissan Armada aka Rankkitynnyrin hyvästeltiin lentokentällä ja Friscossa oli kivasti aikaa useampi päivä rauhoittua paikallaan, hylkeitä seuraillessa ja loputtomia ylämäkiä kavutessa ees-taas. Samalla se valmisti hyvin Suomeen paluuseen vielä hitusen viileämmän sään vuoksi.

Elämäni unohtumattomin reissu takana ja kaiken näkemäni lisäksi matkasta jäi ennen kaikkea mieleen myös mahtava matkaseura! Voidaanko jo ottaa uusiksi?

Milloin matkustin

10.7. – 5.8.2019

Matkareitti

Kulkupelinä meillä toimi vuokra-auto, Nissan Armada aka. Rankkitynnyri, seitsenpaikkanen SUV, kulutus rapiat 20 litraa satasella. Reitti meni karkeasti näin: New York, Washington DC, Manassas, Chattanooga, New Orleans, Houston, Austin, Amarillo, Santa Fe, Creede, Ouray, Mesa Verde, Bluff, Monument Valley, Zion, Flagstaff, Gand Canyon, Arcosanti, Las Vegas, Calico, Los Angeles, Monterey, San Fransisco. Osavaltiot, joissa vierailtiin: New York, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Tennessee, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, New Mexico, Colorado, Utah, Arizona, Nevada, Kalifornia

Majoitus

Suunnilleen 15 eri majapaikkaa reitin varrella. Suurin osa halpoja tienvarsimotelleja ja Airbnb asuntoja. Poikkeuksena lähinnä Las Vegas jossa laitettiin rahat kunnolla haisemaan myös majoituksen osalta. Majoitusten laatu oli yleisesti hyvä – vain New Orleansista lähti mukaan luteita.

Miten varasin

Lennot ostettiin tammikuussa, auto varattiin helmikuussa. Majapaikat isoja kaupunkeja lukuunottamatta matkanvarrelta mitä sattui millonkin eteen. Eri booking -sivustot auttoivat suunnattomasti.

Ketä matkusti mukana

Avopuolisoni Reetta-Mari, Laukku-sisko ja kaksi hyvää ystävää Johanna ja Asser.

Viisikko Kaliforniassa State Route Onella. KUVA: Sami Mustonen

Matkakulut

Lennot Islannin kautta New Yorkiin ja kuukautta myöhemmin San Fransiscosta samaa reittiä takaisin Helsinkiin + junamatkat Oulu-Helsinki ~700 €.

Autovuokra 1800€. Koska palautettiin eripuolelle manteretta, lisäkustannus 500 €. Tää jaettuna viiellä (reissaajien määrä) = 450€.

Splitwise appiin, jossa kaikki yhteiset velat reissun ajalta (ruuat, bisset, bensat, majoitukset jne jne) kertyi 7500€. Tämä jaettuna taas viiellä = 1500 €.

Ennen reissua varattuihin majoituksiin isoimpiin kaupunkeihin (NYC, New orleans, Las vegas, Losi). 500-700 €.

Aurinko laskee Manhattanilla. KUVA: Sami Mustonen

Oma Visa vinkui vielä lisäksi ehkä 800-1000 € verran, joten koko kuukauden ajalta reissun hinnaksi kertyi arviolta reilu 4000 € per henkilö.

Matkan plussat

Hyvät kelit, majapaikkojen taso ja ihmisten ystävällisyys yllätti erittäin positiivisesti. Ennen kaikkea matkasta jäi mieleen mahtava matkaseura ja eeppiset maisemat!

Matkan miinukset

Kuukaudessa moni asia alkaa muuttua normiksi eikä osaa arvostaa kaikkea näkemäänsä ja kokemaansa enää ihan täysillä. Jetlagi 20 tunnin reissaamisen jälkeen San Fransiscosta takaisin Suomeen oli kaamea.

Millaista perillä

Olimme matkalla käytännössä jatkuvasti. Kuitenkin joka ilta/yö kun oltiin pitkän päivän jälkeen viimein saavuttu majapaikkaan, oli väsynyt, mutta mielettömän hieno fiilis.

Vinkit

Roadtripille kannattaa varata reilusti aikaa – jos aikataulu on liian tiukka, päivästä tulee suorittamista ja kelloon katsomista.

Hintataso

Piirun verran kotimaata halvempaa, dollarin sen hetkinen arvo toki vaikuttaa. Verot pitää muistaa aina laskea halvalta kuulostavan hintalappusen päälle. Bensa halpaa ku saippua – varsinkin keskiosissa. San Fransiscon alue selkeästi kallein.

Tuliaiset

Aito teksasilainen länkkärihattu, omaan käyttöön!

Menisitkö uudestaan

Kyllä.