Reissusa: Huikeat maisemat ja pikkukylät ovat parasta antia räätälöidyllä kiertomatkalla Saksan ja Itävallan Alpeilla

Minne matkustin

Saksan ja Itävallan Alppien alueelle itseräätälöidylle “rengasreitille”. Lennot oli Müncheniin, jossa ei yövytty. Yöpymisiä oli Rosenheimissa (Saksa), Salzburgissa (Itävalta), Bad Gasteinissa (I), Zell am Seessa (I), Innsbrückissa (I) ja Füssenissa (S).

Milloin matkustin

23.6. – 3.7.2019

Matkareitti

Lensimme Oulu–Helsinki–München–Helsinki–Oulu. Muut matkat Saksan ja Itävallan puolella kuljettiin junalla, paitsi Innsbrückista Füsseniin bussilla. Reitti oli suunniteltu siten, että junamatkoihin kului pari tuntia kerrallaan. Bussimatka kesti noin 3 tuntia. Junayhteyksiä oli tarjolla useita päivässä ja käytössä oli ”päivälippuja”, joilla 2+ henkilöä sai matkustaa rajattomasti vuorokauden aikana. Kylissä ja kaupungeissa käytimme paikallisbusseja ja hiihtohissejä sekä Zell am Seessa vesibussia, jolla pääsi ylittämään järveä.

Majoitus

Majoituimme hotelleissa ja pienissä majataloissa, joissa hinta yötä kohden pysyi noin 100€ / 2 hengen huone ja aamiaiset kahdelle ja majapaikka oli maksimissaan 10 minuutin kävelymatkan päässä juna-asemalta. Tämä osoittautui korvaamattomaksi reppu selässä helteellä liikkuessa! Hotellien etu oli ilmastointi, majatalojen taas ihana vieraanvaraisuus ja alppimökin tunnelma.

Miten varasin

Suunnittelimme reissun itse opaskirjojen ja matkablogien pohjalta. Juna- ja bussiyhteyksiä kartoitimme RometoRio -sivustolta, joka näyttää välimatkat, matkustusajan ja vaihtoehdot julkisilla kulkuneuvoilla. Lentomatka valittiin hinnan perusteella Müncheniin esimerkiksi Salzburgin sijaan. Lennot oli Finnairin ja hotellit varattu booking.com -sivustolta.

Milloin varasin

Lennot ja hotellit syyskuussa 2018, junaliput ja bussiliput ostettiin paikanpäältä.

Ketä matkusti mukana

Reissussa olimme minä ja puolisoni eli kaksi aikuista.

Matkakulut

Lennot Oulusta alkaen olivat noin 350€/hlö meno-paluu. Junaliput olivat kahdelta aikuiselta noin 15€/vuorokausilippu. Bussimatkan hinta oli samaa luokkaa. Majoituksen hinta oli keskimäärin 100€/yö kahdelta. Halvin hinta oli noin 80€/yö ja kallein 130€/yö. Majoitukset olivat halvimmasta päästä booking.comin valikoimaa.

Matkan plussat

Aivan huikeat maisemat!!! Kaikissa kohteissa maisemat olivat ehdottomasti parasta antia. Zell am Seessa oli mukava bonus se, että majoituspaikkamme (Pension Hubertus) tarjosi ilmaiseksi Zell am See-kortin, jolla kaikki hissimatkat ja nähtävyyskierrokset, paikallisliikenne busseilla ja veneillä sekä nähtävyysristeilyt olivat ilmaisia koko majoituksen ajan. Pienet kylät olivat muutenkin antoisampia tällä reissulla kuin isommat kaupungit.

Matkan miinukset

Hintataso oli kohtalaisen korkea (Suomen hinnoissa). Säät voivat vaihdella todella kuumasta helteestä kylmään ja sateiseen.

Millaista perillä

1-2 yön väleillä tapahtuva paikkojen vaihtaminen ja tavaroiden jatkuva pakkaaminen ei välttämättä sovi kaikille. Me tykkäsimme vaihtuvasta maisemasta ja reissusta reissun sisällä. Jos nyt varaisimme uutta matkaa yöpyisimme enemmän pienissä kylissä (Bad Gastein, Zell am See ja Füssen). Myös auton vuokraaminen voisi olla hyvä vaihtoehto!

Vinkit

Majapaikan ilmastointi on tärkeä, koska kelit voivat olla yllättävän helteisiä. Itävallassa ruokakaupat menevät arkisinkin kohtalaisen aikaisin (esim. klo 19) kiinni ja ovat viikonloppusin varsin huonosti, jos ollenkaan, auki. Korkeuserot ovat myös kylissä ja kaupungeissa isoja, joten ei sovellu huonojalkaisille matkalaisille. Kannattaa tutustua etukäteen paikkojen ns. turistikortteihin. Esimerkiksi Zell am Seessa kortin sai ainakin joistakin majapaikoista ilmaiseksi ja sillä kaikki oli maksutonta. Bad Gasteinissa kortin sai myös majapaikoista, mutta sillä sai lähinnä parin euron alennuksia mm. hissilipuista, joiden hinnat olivat useampia kymppejä henkilöltä.

Hintataso

Ruokakaupoissa ja ravintoloissa Suomen tasoa tai aavistuksen edullisempaa. Hotellit Suomen tasoa. Junaliput halvempia. Olut ja viinit edullisempia kuin Suomessa.

Tuliaiset

Meillä ei ole tapana hankkia tuliaisia reissuilta, mutta tältä reissulta ostimme Biergarten-kyltin omalle parvekkeelle.

Muuta

Reissu onnistui toteuttaa pelkillä repuilla ja käsilaukulla. Tämä on ehdoton plussa, jos vaihtaa paikkaa jatkuvasti. Matkalaukkujen kanssa liikkuminen jyrkissä maisemissa olisi ollut hankalaa.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.