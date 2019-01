Reissusa: Emmi ja Amanda vapaaehtoistöissä Dominikaanisen tasavallan maaseudulla hedelmäsesongin alla

Minne matkustin

Matkustin Dominikaaniseen tasavaltaan. Aluksi lensimme pääkaupunki Santo Domingoon, mistä matkasimme kahden päivän päästä Rio Limpion kylään, joka sijaitsee maan länsiosassa lähellä Haitin rajaa. Rio Limpiossa sijaitsee kansainvälinen yhteistyökeskus Centro Verde eli Vihreä keskus, joka oli pääkohteemme.

Milloin matkustin

31.10.-22.11.2018

Matkareitti

Junalla Helsinki-Vantaan lentokentälle, mistä lentokoneella Pariisin kautta Santo Domingoon. Loppumatka maaseudulle sujui ensin bussilla ja lopulta lava-autolla.

Majoitus

Santo Domingossa majoituimme hotellissa, perillä Rio Limpiossa Vihreässä keskuksessa mökkimajoituksessa. Ennen kotiinpaluuta olimme vielä muutaman yön rannalla hotellissa.

Miten varasin

Varasimme lennot ja majoitukset yhteistyössä muiden matkalaisten kanssa.

Milloin varasin

Elokuun lopussa.

Ketä matkusti mukana

Matkasin siskoni Amanda Tilviksen kanssa. Meidän lisäksemme Suomesta matkusti neljä muuta henkilöä, joista osa oli käynyt Rio Limpiossa jo aiemmin.

Matkakulut

Lennot maksoivat 880 euroa. Majoitus hotellissa noin 60 euroa yöltä kahden hengen huoneessa. Vihreässä keskuksessa ylläpito ja majoitus maksoivat 30 euroa yötä kohden, eli kuudeltatoista yöltä 480 euroa.

Matkan plussat

Paikan päällä Vihreässä keskuksessa oli erittäin kaunista ja värikästä luontoa. Sadekauden jälkeen hedelmäsesonki oli alkamaisillaan. Ruoka oli tuoretta ja terveellistä. Ylipäänsä Dominikaanisessa tasavallassa pidin musiikista, joka pauhaa kaikkialla.

Matkan miinukset

Maaseudulla moskiitot vaivasivat, eli jalat oli pidettävä koko ajan peitettynä, mikäli halusi välttyä kutinalta ja jalkojen turpoamiselta.

Millaista perillä

Vihreässä keskuksessa teimme erilaisia vapaaehtoistöitä, kuten pidimme englannin tunteja paikallisille nuorille, jotka käyvät Vihreässä keskuksessa puutyötunneilla. Keräsimme hedelmiä ja parantelimme sadekauden runtelemaa tietä. Osallistuimme myös rakennusprojekteihin. Iltaisin lämmitettiin Vihreän keskuksen suomalaista saunaa, ja monesti tuli laulettua ja soitettua kitaraa.

Vinkit

Dominikaanisessa tasavallassa vieraillessa kannattaa poistua rannoilta tutkimaan elämää maaseudulla. Maasta voi saada hyvin erilaisen kuvan.

Hintataso

Maaseudulla hintataso on hyvin alhainen, mutta toisaalta tuotevalikoima on hyvin rajallinen. Suurissa kaupungeissa hintataso on korkeampi, mutta edullisempi kuin Suomessa.

Tuliaiset

Tuliaiseksi ostin paikallista luomukahvia, rio limpiolaisten nuorten tekemiä puukäsitöitä ja rommia.

Muuta

Espanjan kielen taito on tärkeä Dominikaanisessa tasavallassa. Oli mukava päästä puhumaan kieltä, vaikka paikallinen puhetapa eroaakin aika paljon Espanjassa puhutussa espanjasta.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.