Reissusa: Elokuinen Portugali on kuuma, mutta öiden viileys voi yllättää matkailijat

Minne matkustin

Portugaliin: Lissaboniin, Cratoon, Portalegreen ja Sintraan.

Milloin matkustin

13.-22.8.2018

Matkareitti

Lentokoneella Lissaboniin. Portugalissa käytimme junia, busseja ja metroa.

Majoitus

Lissabonissa ja Sintrassa tuttavien luona. Cratossa festivaalien leirintäalueella. Portalegressa Hostel Portalegressa.

Miten varasin

Omatoimimatka. Lennot löysin Momondo.fi:n avulla ja hostellin booking.comista.

Milloin varasin

29.5.2018

Ketä matkusti mukana

Ystäväni Lisa.

Matkakulut

Lennot kahdelta hengeltä 256 €. Hostelli kahdelta hengeltä 35 €/yö.

Matkan plussat

Portugalissa on kesällä uskomattoman kaunista, lämmintä ja ihmiset ovat ystävällisiä. Paikallinen ruoka ja leivonnaiset vievät kielen mennessään.

Matkan miinukset

Päivisin oli välillä liiankin kuuma. Poltin itseni auringossa.

Millaista perillä

Lissabon on juuri sopivan kokoinen, eläväinen kaupunki. Joukkoliikenne toimii ja joka puolella on monenlaista tapahtumaa ja kiinnostavaa nähtävyyttä. Portaat ja mäet antavat ilmaisen treenin. Portalegreen päädyimme vahingossa kun missasimme Cratosta Lissaboniin menevän bussin. Portalegre on unelias pikkukaupunki joka toi mielenkiintoisen näkökulman portugalilaiseen elämään. Sintra on kuin suoraan fantasiasta metsineen, rantoineen ja kauniine taloineen.

Vinkit

Vaikka kesällä on kuuma päivisin, saattaa ilta- ja yöaikaan lämpötila laskea huomattavasti. Kannattaa siis pakata mukaan kerroksia.

Hintataso

Portugalissa on selkeästi halvempaa kuin Suomessa. Kahvikuppi maksaa alle euron. Ruoka on halvempaa. Joukkoliikenne ei paljon kukkaroa kevennä.

Tuliaiset

Toimme portugalilaista viiniä.

Muuta

Portugalilaiset osaavat puhua hyvää englantia vanhimpia ihmisiä lukuunottamatta. Espanjan taidoilla on helppo ymmärtää kirjoitettua portugalia, mutta ei niinkään puhuttua.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.