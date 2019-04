Reissusa: Dublinissa keskellä viikkoa näkee kaunista arkkitehtuuria ja hämmästyttävän upeita vessoja

Minne matkustin

Dublin, Irlanti. Retkipäivä Kilkennyssä ja Wiclow’ssa.

Milloin matkustin

4.–8.3.2019

Matkareitti

Lentokone Oulu–Hki–Dublin meno-paluu, retket linja-autolla.

Majoitus

Hotelli Academy Plaza.

Miten varasin

Omatoimimatka ostettuna matkamessujen aikaan netistä hakukone Travellinkin kautta.

Milloin varasin

19.1.2019

Ketä matkusti mukana

Aviomieheni Marko Kauppinen sekä äitini Ritva Järvelä.

Matkakulut

Kokonaishinta kolmelta 1215,66 € eli 406 € per henkilö sekä lennot että hotelli neljäksi yöksi.

Matkan plussat

Hyvä ajankohta matkustaa, koska ei liikaa turisteja. Taksikuski kertoi, että on viisasta tulla viikolla eikä viikonloppuna, jolloin raju pubielämä näkyy kaduillakin. Ihmiset olivat erittäin ystävällisiä ja palveluhenkisiä.

Matkan miinukset

En pettynyt, mutta päivittäisiin isoihin lämpötila- ja sääeroihin kannattaa varautua. Tuulen takia ilma tuntuu kylmemmältä kuin ulkolämpötilasta voisi päätellä.

Millaista perillä

Oli mukavaa nähdä sekä kaupunkielämää muutamana päivänä Dublinissa että maaseutua 25 €:n päiväretkellä Kilkennyyn ja Wicklow mountainsin kansallispuistoon. Hotellimme oli hyvällä paikalla vilkkaan pääkadun läheisyydessä. Hop on hop off -kiertoajelulla sai hyvän kuvan päänähtävyyksistä ja siihen kuului muutamia etuja pubeissa ja ravintoloissa, kuten maistiaiset Guinness-olutta tai ravintola-annoksia kaksi yhden hinnalla.

Vinkit

Tutustu etukäteen alueen nähtävyyksiin matkaoppaista ja poimi muutama itseä kiinnostava kohde. Kansallisgallerian taidenäyttely ei vedä vertoja Venetsian tai Firenzen taidegallerioille, mutta hienoja tauluja eri vuosisadoilta on runsaasti. Kristuksen vangitseminen on tauluna puhutteleva. Ehdottomasti kannattaa tehdä joku retki kaupungin ulkopuolelle. Retkien hintataso on varsin kohtuullinen.

Hintataso

Ravintoloissa lähes sama hintataso kuin Suomessa.

Tuliaiset

Tuliaiseksi tuotiin Dublin hupparit, kelttikoruja ja Leprechaun eli irlantilaisten taruolentojen aiheiset pelikortit.

Muuta

Hyvä ja helppokulkuinen kaupunkikohde myös iäkkäämmille lomailijoille. Kaunista arkkitehtuuria ja mieleenpainuvia hienoja rakennuksia myös sisältäpäin. Upeita vessoja, esimerkiksi kolikkolattiat tai kristallikruunut katossa. Niihinkin kamera mukaan!

Menisitkö uudestaan

Kyllä.