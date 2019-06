Reissusa: Balcón de Europa eli Euroopan parveke Espanjan Nerjassa on rantabulevardi, jonka alla pauhaa turkoosi Välimeri

Minne matkustin

Matkustin Málagan itäpuolella sijaitsevaan Nerjan pikkukaupunkiin Fuengirolasta, jossa oleskelimme perheen kanssa puolitoista kuukautta.

Milloin matkustin

7.-9.5.2019

Matkareitti

Fuengirolasta matkustin junalla eli Renfellä Málagan Mária Zambrano -asemalle, jonka vieressä sijaitsevalta bussiasemalta jatkoin bussilla Nerjaan.

Majoitus

Majoituin Nerjan keskustassa hotellissa. Suosituksen hotellista bongasin Samppanjaa muovimukista -blogista.

Miten varasin

Bussiin ja junaan pitää ostaa lippu ennen kyytiin nousua, mutta sen kummemmin etukäteen en varannut niitä. Hotellin varasin Booking.comista noin viikkoa ennen reissua.

Ketä matkusti mukana

Matkustin yksin. Ah, siitä onkin aikaa, kun olen seikkaillut vieraassa maassa yksin! Fuengirolassa olimme koko kolmihenkisellä perheellämme.

Matkakulut

Hotelli Nerjassa 80 euroa/yö (keskeinen sijainti ja aamiaisbuffet sinetöivät valinnan). Juna Málagaan 3,60 euroa, josta bussi Nerjaan 4,60 euroa suuntaansa. Lennot Helsinki-Málaga-Helsinki 174 euroa ja Oulu–Helsinki–Oulu juna+lento 110 euroa.

Matkan plussat

Nerjan ydin on Balcón de Europa, ”Euroopan parveke”, joka on keskustassa sijaitseva, osittain Välimeren ylle levittyvä rantabulevardi. Sen alla Välimeri pauhaa turkoosinsinisenä. Aivan pikkukaupungin ytimessä on paitsi suloisia pikkukujia, ravintoloita ja kahviloita, myös pieni uimaranta.

Matkan miinukset

En keksi miinuksia! Olin Nerjassa vain kaksi yötä, mutta olisin todella viihtynyt pidempäänkin. Nerjaa voi suositella erityisesti aikuisten kesken matkustamiseen, lapsiperheitä ei kauheasti näkynyt. Rantakin tuntui olevan melko äkkisyvä. Liikuntaesteiselle Nerjaa ei voi suositella samalla tavalla kuin Málagan länsipuolen kaupunkeja, sillä korkeuseroja on runsaammin.

Millaista perillä

Nerjan kauneus ja tunnelma yllättivät. Kaikkiin vierailemiini Espanjan etelärannikon kaupunkeihin verrattuna Nerjassa on aivan omanlaisensa tunnelma. Keskustan pikkukadut on rauhoitettu autoilta ja rannan korkeuserot tekevät kaupungista erilaisen kuin muista rantakaupungeista. Balcón de Europa oli etenkin ilta-aikaan tunnelmallinen paikka, jossa ihmiset viihtyivät auringon viime säteisiin saakka.

Toukokuu osoittautui erinomaiseksi ajaksi matkustaa Nerjaan: off seasonin vuoksi kaupunki oli todella rauhallinen. Suomea en kuullut kertaakaan, sen sijaan länsinaapureitamme tuntui olevan liikkeellä runsaasti. Kelit sattuivat enemmän kuin kohdilleen. Merivesi oli keväisen raikasta, mutta ei liian kylmää.

Vinkit

Nerja on tunnettu myös tippukiviluolistaan, jonne pääsee bussilla näppärästi. Valitettavasti en ehtinyt vierailla niissä. Myös läheinen vuoristokylä Frigliana on kuuleman mukaan vierailun arvoinen kohde.

Hintataso

Nerjan keskusta on niin pieni, että siellä käytännössä kaikki ravintolat ovat ”niitä turistipaikkoja”. Hintataso ei kuitenkaan ollut mitenkään överi, joskin laadussa oli vaihtelua. Jos kolmen ruokalajin illallista mainostetaan kympillä, siltä ei kannata liikoja odottaa. Vatsansa Nerjassa saa kyllä täyteen ja baareissa ja kahviloissa on valinnanvaraa siten, että paikan voi valita paisteen tai varjon mukaan.

Tuliaiset

Tuliaiseksi toin rentoutuneen mielen ja kipinän käydä Nerjassa uudestaankin. Yksin reissatessa tuli väkisinkin monesti mieleen, että nämä hetket ja maisemat olisi mukava jakaa.

Muuta

Suosittelen Nerjaa Aurinkorannikon-matkaajalle, joka haluaa kokea palan hiukan erilaista Andalusiaa. Málagasta ei ole pakko suunnata länteen, itäkin on erinomainen vaihtoehto! Julkinen liikenne toimii erinomaisesti ja on edullinen vaihtoehto liikkumiseen. Eikä tarvitse huolehtia parkkimaksuista.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.