Reissusa: Ateenassa on niin paljon nähtävää, että hyvän suunnitelman avulla jokaisesta lomapäivästä voi tehdä erilaisen

Minne matkustin

Ateenaan Kreikkaan.

Milloin matkustin

15.–22.7.2019

Matkareitti

Omalla autolla Oulu–Helsinki–Oulu, lentokoneella Helsinki–Ateena.

Majoitus

Hotelli aamupalalla, metroaseman vieressä. Hotellissa katolla uima-allas, mikä oli todella kiva!

Miten varasin

Netissä, Expedian sivuilla.

Milloin varasin

Lokakuussa 2018.

Ketä matkusti mukana

Mieheni Janne ja lapset, Eeli, 11, ja Tinja, 6.

Matkakulut

Lennot ja hotelli 7 vrk 1080 €. Bensakustannukset noin 150 €.

Matkan plussat

Monipuolisuus. Ateena on suuri kaupunki. Historia ja kulttuuritarjonta on laaja. Ateenassa voi viettää lomansa kulkien eri kaupunginosissa, joissa jokaisessa on paljon nähtävää. Pieniä kujia, kauppoja, kahviloita, tavernoja tai viettää päivää rannalla, joita on useita. Ateenan satamasta lähtee laivoja lähisaarille. Valittavana on muutaman tunnin tai useamman päivän mittaisia risteilyjä ja monen eri hintaisia. Me kävimme päiväretken Aiginassa. Laivamatka suuntaansa kesti 1,5 tuntia ja saarella oltiin neljä tuntia. (Hinta yhteensä 54 euroa) Oli kaunista!

Matkan miinukset

Taskuvarkaudet ovat Ateenassa hyvin yleisiä, joten lompakosta on pidettävä hyvä huoli erityisesti metroissa ja ruuhka-alueilla. Ateenan katuja ei ole suunniteltu ainakaan lastenrattaille ja kulkeminen on vaarallista ja jopa mahdotonta.

Millaista perillä

Aurinkoista, 30 astetta, mutta koko viikon kävi kiva tuuli, joten ei ollut liian tukalaa. Ateena on iso metropoli ja siellä on turisteja ympäri maailmaa. Suomea kuultiin vain pari kertaa koko viikon aikana, mikä oli ihan mukavaa. Ystävällisiä ihmisiä ravintoloissa ja kaupoissa. Ei ”sisäänheittäjiä” tai muutenkaan mitään pakkomyyntiä. Sai kuljeskella ihan rauhassa. Vaatekauppoja ja ravintoloita löytyy moneen eri budjettiin.

Vinkit

Hyvät kengät. Ateenan kadut ovat melko haastavia, osittain huonokuntoisia ja kuoppaisia. Myös korkeuseroja on. Lapsen olisi ehdottomasti oltava sen ikäinen, että jaksaa itse kävellä. Hyvä suunnitelma, Ateenassa on niin paljon nähtävää. Jokaisesta päivästä voi tehdä erilaisen!

Hintataso

Edullinen. Joukkoliikennelippu, jolla sai matkustaa rajattomasti metroilla ja ratikoilla maksoi 9 € / 5 vrk. Ruoka oli hyvää ja hyvänkokoinen liharuoka (stifado, moussaka) maksoi 7 €, lasi viiniä 2-3 €, 0,5 l olut 3 €. Gyros 2 €. Akropolikselle lippu 20 € / aikuinen, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Iso arkeologinen museo 10 € / aikuinen ja alle 18-vuotias ilmaiseksi.

Tuliaiset

Oltiin matkalla käsimatkatavaroin, joten lapsille paitaa, aivamenperä ja reppu.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.