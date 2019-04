Reissusa: Arabiemiraattien Dubaissa riittää paljon tekemistä nuorten naisten aktiivilomalla

Minne matkustin

Matkustin Dubaihin Arabiemiraatteihin.

Milloin matkustin

4.–14.2.2019

Matkareitti

Ensin Onnibussilla Oulusta Helsinkiin. Lennot Istanbulin kautta Dubaihin.

Majoitus

Huoneistohotelli Dubai Marinassa 35. kerroksessa.

Miten varasin

Ebookersin kautta saimme lennot ja hotellin.

Milloin varasin

26.11. eli pari kuukautta aikaisemmin.

Ketä matkusti mukana

Ystäväni Mira.

Matkakulut

Lennot+hotelli 850€/hlö ja Onnibussi 15€/suunta.

Matkan plussat

Dubai hemmottelee auringolla talvellakin. Siellä oli komeat hiekkarannat, pilvenpiirtäjiä, ja kaikki oli suurta ja hienoa. Tekemistä riittää paljon.

Matkan miinukset

Uskonnon vuoksi pitää miettiä pukeutuminen tarkemmin. Julkisilla paikoilla tulisi olla polvet ja olkapäät peitettynä. Nykyään ei ole niin tarkkaa turistialueilla kuten Dubai Marinassa. Tämä oli kyllä jo ennen reissulle lähtöä tiedossa, joten osasimme varautua siihen.

Millaista perillä

Meillä oli paljon suunnitelmia tehtynä jo ennen matkaa, joten loma oli hyvin aktiivinen. Kävimme maailman korkeimman rakennuksen Burj Khalifan huipulla, josta oli mahtavat näköalat. Toisena päivänä ajelimme Jeepillä aavikkosafarilla, jossa mm. surffattiin alas hiekkadyyneiltä ja ratsastettiin kamelilla. Yhden päivän vietimme Atlantis vesipuistossa, jossa oli kyllä hulluimpia vesiliukumäkiä missä olen käynyt. Tietysti shoppailimme valtavassa ostoskeskuksessa ja loikoilimme rannalla.

Vinkit

Tutustu etukäteen netissä ja suunnittele mitä haluaisit tehdä ja kokea reissullasi. Suosittelen myös käymään Miracle Gardenissa kukkapuutarhassa ja Global Villagessa, jossa esitellään eri maiden kulttuuria ruoan ja muidenkin tuotteiden muodossa.

Hintataso

Liikkuminen taksilla ja metrolla on halpaa. Me söimme edullisesti ja kokkasimme välillä itse, mutta ravintoloita löytyy hienoista ja kalliista edullisempiin pikaruokaravintoloihin. Alkoholia emme käyttäneet koko matkalla, sillä se on tosi kallista ja sitä on tarjolla vain rajoitetuissa paikoissa yli 21-vuotiaille.

Tuliaiset

Jotain pientä paikallista matkamuistoa.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.