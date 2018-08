Pikisaaren Designtori on oululaisen Johannes Helaman työvuoden tähtihetki

On Johannes Helaman vuoden tähtihetki, kun vaatteet, korut ja sisustusmuotoilu pääsevät esille torstaina ja perjantaina Pikisaaressa Designtorilla.

– Oululaiset ovat ottaneet Designtorin omakseen niin hyvin, ettei sitä enää voisi olla edes järjestämättä. Olen puhunut pienten tuotemerkkien vallankumouksesta – sellaiset saavat kasvattaa tapahtumassa tunnettuuttaan, kertoo PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijoiden toiminnanjohtaja Johannes Helama, 38.

Designtori on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2011 ja viime vuosina sen kasvu on ollut voimakasta. Esillä on vaatteita, asusteita, koruja, sisustustavaraa, keramiikkaa ja huonekaluja.

– Moni toimija on pidempään ollut olemassa ja kiertää eri tapahtumia. Ensikertalaiset pääsevät taas testaamaan tuotteitaan potentiaalisten asiakkaiden edessä, Helama kertoo.

Pikisaaressa on 48 myyntipöytää – tekijöitä ja tuotemerkkejä on enemmän, sillä jotkin pöydistä ovat jaettuja. Samalla tapahtumassa on paljon muutakin, kuten musiikkia ja aiempaa runsaammin ruokatarjontaa.

– Ihmiset voivat sopia paikalle treffejä, eikä haittaa, jos toinen onkin puoli tuntia myöhässä. Nähtävää riittää odotteluajalle ja kaverin kanssa voi jatkaa. Jotkut ovat laittaneet maahan piknik-huovan ja asettuneet aloilleen, Helama kuvailee tapahtuman rentoa henkeä.

Designtori 16.–17. elokuuta Oulun Pikisaaressa, Pikisaarentie 13. Avoinna torstaina klo 15-22, perjantaina klo 14-20. Vapaa pääsy.

