Palkittu oululainen mainoskuvaaja Onni Wiljami Kinnunen liikkuu työssään fantasian ja mielikuvien maailmassa

Mainosvalokuvaaja Onni Wiljami Kinnunen on tarkka tekniikasta ja hän on profiloitunut tiettyyn tyyliin, jossa on fantasian piirteitä. ”Rehtiys on minulle tärkeää – haluan esimerkiksi kuviini tavallisia ihmisiä, jotka näyttävät aidoilta.” KUVA: Anna Pesonen-Smithe