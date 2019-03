Oulun nuorten huuto etsii joukkoihinsa lisää uusia kirjoittajia, tarkoituksena on saada kaupungin nuorten ääni kuuluviin

Oulun nuorten huuto on oululaisten nuorten tekemä verkkojulkaisu, joka on suunnattu 13–29-vuotiaille lukijoille. Se sai alkunsa, kun noin kaksi vuotta sitten nuorisotoiminnan parissa mietittiin miten parhaiten toteuttaa tiedonvälitystä Oulun kokoisessa kaupungissa. Lopulta päädyttiin verkkojulkaisuun, jossa tällä hetkellä työskentelee viisi nuorta ja kaksi Oulun nuorisopalveluiden työntekijää ohjaajina.

Nuoriin tekijöihin lukeutuu muun muassa kaksi toisen asteen opiskelijaa Helena Hirvaskoski, 24 sekä Alexandra Ahtiainen, 17.

– Lähdin alunperin mukaan, kun olin masennuksen ja ahdistuksen takia sairaslomalla. Tulin Byströmin nuorten palveluihin etsimään ja kysymään mitä voisin tehdä, ja lähdin toimintaan mukaan, koska harrastan valokuvausta ja minua kiinnostaa nettisivujen tekeminen. Päädyin päätoimittajaksi, koska porukkaa on lähtenyt niin paljon pois, Hirvaskoski muistelee.

– Halusin vain tehdä jotain ja tykkään kovasti kirjoittaa. Huomasin netistä, että tänne haetaan kirjoittajia, joten lähdin mukaan. Toiminta kuulosti joustavalta ja mukavalta, Ahtiainen kertoo.

Julkaisun perimmäisenä tarkoituksena on saada nuorten ääni kuuluviin ja että se tulisi helposti lähestyttävältä kanavalta. Nettisivulla on esimerkiksi henkilöjuttuja, tietoa ja kuvia Oulun tapahtumista, sekä mielipidekirjoituksia. Tarkoitus on tuottaa mahdollisimman monipuolista sisältöä.

– ­Minun mielestäni nuorilla on nykyään sellaiset omat somekuplat siinä oman kaveriporukan ympärillä. Ajatuksena olisi se, että verkkolehti yhdistäisi kaikkia Oulun nuoria, Ahtiainen pohtii.

Nuoret kokoontuvat Byströmin nuorten talolla noin 3-4 viikon välein. Kokouksissa käydään läpi aiheita ja tekstejä, suunnitellaan mitä kukin tekee ja katsotaan mitä kukin on saanut tehtyä.

Juttujen kirjoittaminen tapahtuu pitkälti omalla ajalla silloin kun toimittajat ehtivät. Toimituksessa yhteistyö on kuitenkin suuressa huudossa, joten apua saa halutessaan sekä muilta tekijöiltä, että ohjaajilta.

– Tällä hetkellä, kun meitä on niin vähän, porukkaan mahtuisi mukaan muutama uusi kirjoittaja. Homma ei ole liian sitovaa ja olisi ihana saada mukaan innokkaita tekijöitä, Ahtiainen kertoo.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle.–