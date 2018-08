Oulun Nummikadun iloisessa kommuunissa kämppäkaveri on myös ystävä, joka kiehauttaa aamukahvit

Aika moni oululainen nuori aikuinen on käynyt bileissä Nummikadun kuuluisassa kommuunissa. Keskustan tuntumassa, meren äärellä sijaitsevassa valtavassa talossa asuu tällä hetkellä yksitoista ihmistä.

Talo on toiminut kommuunina kuusi vuotta ja sinä aikana sen katon alla on majaillut enemmän tai vähemmän vakituisesti yhteensä kolmekymmentä ihmistä.

Talon omistaa Yrjö-Koskisten perhe, ja kommuunia pyörittää perheeseen kuuluva Sakari. Hän muutti Etelä-Suomesta Ouluun opiskelemaan ja työskentelemään perheyritys Hongisto Oy:ssä ja asettui asumaan Nummikadulle vanhaan lapsuudenkotiinsa.

Talo tuntui liian isolta yhdelle, ja näin kommuuni sai alkunsa. Nyt Yrjö-Koskinen asuu talon vintillä olevassa erillisessä yksiössä avovaimonsa Anniina Haapalaisen kanssa.

Tänä iltana asukkailla on kokous, mikä tarkoittaa rentoa yhdessä oloa ja grillausta. Talossa asuu enää vain muutama opiskelija ja suurin osa asukkaista käy töissä. Meno on rauhoittunut, mutta ystäviä käy kylässä harva se päivä. Nytkin paikalla on entiset asukkaat Sini Marjakangas ja Saranyu ”Gap” Kladsawad.

Kommuunissa vallitsee suvaitsevainen ja kansainvälinen tunnelma. Espanjalainen vaihto-opiskelija Xavi Velasco majailee talossa vain muutaman kuukauden ja löysi tiedon vapaasta huoneesta Facebookista.

Irakin Kurdistanista kotoisin oleva Sdtko Batini on töissä pizzeriassa ja toimii tänä iltana grillausmestarina. Iranilainen Pegah Sabeti on aloittamassa suomen kielen opinnot ja tykkää kommuunissa asumisesta, koska asuintoverit eivät ole vain kämppäkavereita, vaan myös ystäviä.

– Tuntisin muuten oloni yksinäiseksi, jos en asuisi täällä. Meillä on hyvä yhteys, Sabeti hehkuttaa.

Sabetin aviomies Iikka Järvenpää uskoo, että ulkomailta Suomeen muuttaneille kommuuni tuo myös turvaa ja auttaa sopeutumaan helposti ja luontevasti.

– Jos haluaa, voi olla yksin omassa huoneessaan. Parasta tässä on se, että kahvi on jo keitetty kun aamulla herää, iloitsee sosionomiksi opiskeleva Miia Koskinen.

Tuorein kommuunin asukki on fysioterapeutti Ella Penttilä, joka muutti taloon viikko sitten.

– Olen isosta perheestä ja tiesin heti, että en halua asua yksin, kun elämäntilanteeni muuttui. Tykkään olla ihmisten seurassa. Kotona pitää olla vähän menoa, Penttilä nauraa.

