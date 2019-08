Oulun kansainvälisessä matkailussa 30 prosentin kasvu – eniten tulijoita Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Venäjältä

Oulun kaupungin matkailuneuvonnan palvelupäällikkö Anna Meriruoho kertoo, että tänä vuonna kansainvälisessä matkailussa on ollut 30 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.

Ouluun suuntautuvassa matkailussa eniten rekisteröityjä yöpymisiä on heinäkuussa. Eniten ulkomaalaisia matkailijoita tulee Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Venäjältä. Suurin osa eli 85 prosenttia yöpyjistä on kuitenkin kotimaisia matkailijoita. Matkailuneuvonnan vilkkain kuukausi on elokuu.

– Silloin täällä käy paljon kotimaisia ja ulkomaisia opiskelijoita. Opiskelijat kysyvät erityisesti asunnonvälitysfirmojen yhteystietoja sekä karttoja ja kulkuyhteyksiä Oulussa. Ulkomaalaiset opiskelijat haluavat tietää, mitä he voisivat opiskeluvuotenaan tehdä Oulussa ja Suomessa yleensä. Myös keskieurooppalaisia matkailijoita käy elokuussa paljon, koska silloin on heidän lomakautensa, Meriruoho kertoo.

– Matkailuneuvonnasta saa asiakaspalvelua useammalla kielellä. Suomen kielen lisäksi meiltä löytyy ruotsin, englannin, saksan, ranskan, hollannin ja espanjan kielen taitoa, Anna Meriruoho sanoo.

Kesäisin kaduille jalkautuu myös kaksi kiertävää matkailuneuvojaa. Uutena asiana ovat heinä-elokuussa ohjattujen aktiviteettien viikko-ohjelma, jossa muun muassa tarjotaan opastettuja kävelykierroksia, fatbike-retkiä, kalastusretkiä ja melontaa.

Meriruoho suosittelee paikallisillekin muun muassa opastettuja kaupunkikierroksia, Hupisaarten uutta teatteria ja erikoisempia kahviloita, kuten Igloo Café ja Villa Hannala.

– Saunalautat ja erityisesti Tuiran rannalla oleva vapaaehtoisten ylläpitämä sauna ovat myös kokemisen arvoisia, kuten Ilmakitaransoiton MM-kisat ja Höyhtyän ostarifestarit elokuun lopussa, Meriruoho sanoo.

