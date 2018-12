Oululaistaikuri Joni Pakanen yllyttää kokeilemaan taidealoilla apurahojen sijaan yrittäjyyttä

Kerrankin hyvä uutinen alusta loppuun asti. Keskitytään kommentissa tähän apurahaan. Meidän on täydellisen pakko luopua tuosta sosialistisesta yhteiskuntamallista jossa taide ja jopa urheilu eivät näytä pyörivät ilman että kansan verorahoja laitetaan likoon. Se ei ole reilua eikä kohtuullista. Näistä kaikista tuista ja apurahoista on päästävä eroon. Koko hillittömän sääntöviidankon korvatkoon madalletut verot ja positiivinen ilmapiiri itsensä elättäviä kansalaisia kohtaan. Lähtökohtaisesti hän joka itse elantonsa tienaa vaivaamatta muita, niin hänen tulee saada pitää rahansa, piste. Sen ei tarvitse olla niin vaikeaa, että pitää palkata kirjanpitäjät lappuja pyörittämään. Sääntöjä on muutettava niin, että hän joka itse itsensä elättää, niin ei tarvitse täyttää mitään kirjanpitoja tai kuitteja jos ei halua. Pitäköön jokaisen pennin itsellään ja elättäkööt itsensä ja perheensä. Se on luonnollista ja normaalia.